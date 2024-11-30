В Ростовской области РФ вторые сутки горит нефтебаза. Видео

В Ростовской области возле города Каменск-Шахтинский вторые сутки подряд продолжает гореть нефтебаза "Атлас". Накануне объект был атакован беспилотными летательными аппаратами.

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Местные жители жалуются, что МЧСники не тушат пожар, а просто не позволяют пламени распространятся. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Взрывы на НПЗ "Атлас" прогремели в ночь на 29 ноября, после чего на месте происшествия начался масштабный пожар. Позже в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что атака по нефтебазе была операцией Сил обороны Украины.

Жители Ростовской области жалуются в соцсетях, что сотрудники МЧС не тушат пожар, а просто пытаются препятствовать его распространению. Также россияне устроили истерику из-за того, что власти не додумались закопать цистерны на территории НПЗ под землю.

Нефтебаза "Атлас" является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для оккупационной армии РФ. Летом 2024 года НПЗ уже подвергался атакам Сил обороны, тогда пожар продолжался почти неделю.

Напомним, в ночь на 29 ноября Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ, что привело к пожару. Параллельно воины уничтожили радиолокационную станцию к российскому зенитно-ракетному комплексу "Бук" на Запорожье.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае РФ в ночь на 29 ноября пожаловались на многочисленные взрывы, якобы звучавшие из-за атаки беспилотников. Местные допустили попадание по территории нефтеперерабатывающего завода в городе Туапсе.

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