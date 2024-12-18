В Ростовской области РФ вечером 18 декабря второй раз за сутки раздались взрывы. По предварительным данным СМИ, есть по меньшей мере четыре прилета ракет по металлургическому заводу в городе Каменск-Шахтинский, недалеко от границы с Украиной.

Видео дня

Сообщается, в том числе, и о применении американских ATACMS. Местные паблики опубликовали видео, на которых слышны взрывы, а также видны дым и следы работы российской ПВО в небе.

"Ошалеть, прям окна трясутся. Смотри, прям вон, сбили!" – говорят очевидцы не видео.

РосСМИ утверждают, что Ростовщину атаковали десять ракет, в том числе ATACMS.

На одном из видео россияне предполагают, что удар наносится по Таганрогскому металлургическому заводу.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь по состоянию на 16:44 по Киеву (17:44 по местному времени) заявил, что ПВО якобы "успешно отразила атаку десяти украинских ракет".

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