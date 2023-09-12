В Ровенской области мужчина купил поддельные документы об обучении в Таллинне, чтобы выехать из страны: как его наказали

В Ровенской области суд оштрафовал мужчину, который купил поддельные документы об обучении в университете в эстонской столице Таллинне. С помощью фальшивых документов мужчина намеревался уехать за границу.

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Справку о поступлении в университет он приобрел за тысячу долларов. Об этом говорится в решении Сарненского районного суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В материалах дела указано, что в июне 2022 года мужчина нашел объявление в Интернете, предлагавшее услуги по изготовлению и продаже фальшивых справок о поступлении на дневную форму обучения в Таллиннский технический университет. Как сообщается, следствие не идентифицировало лицо, у которого именно мужчина заказал эти документы.

Справка о поступлении на дневную форму обучения и письмо-приглашение, которые мужчина приобрел, должны были помочь ему избежать мобилизации и уехать за границу. За такие "услуги" мужчина заплатил мошенникам тысячу долларов.

В июле 2022 года уклонист попытался получить отсрочку и подал поддельные документы в военкомат. Однако афера не прошла и правоохранители обвинили мужчину в соучастии в подделке и использовании поддельных документов.

На суде мужчина признал вину и раскаялся за свои действиях. Судья учел, что это его первое уголовное производство и у него есть положительная репутация в селе. Суд признал его виновным и установил штраф в размере 50 необлагаемых налогом минимумов, что составляет 850 гривен.

Напомним, что на Волыни мужчина получил повестку, но в указанную дату не явился на место сбора призывников. В суде он заявил, что причиной неявки было то, что в тот день он пас коров.

Ранее сообщалось, что осенью призвать в армию могут украинцев с "белыми билетами". За игнорирование повестки грозит административная и уголовная ответственность.

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