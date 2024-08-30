'В руинах оказались не только города в Украине': фон дер Ляен заявила, что Путин променял состоятельность России на имперские амбиции

Европейское сообщество должно фундаментально переосмыслить основы архитектуры безопасности своего Союза. В первую очередь, Европа должна иметь собственные средства для защиты и сдерживания всех своих противников.

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Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время конференции по безопасности Globsec в Праге. Европейская чиновница подчеркнула: к перестройке архитектуры безопасности ЕС наталкивает российская агрессия в Украине.

Война в Украине показала, что экономическая взаимозависимость не обеспечивает безопасность, отметила фон дер Ляйен.

"Это была иллюзия, но российское вторжение открыло нам глаза. Путин променял процветание своей страны на собственные имперские амбиции. В руинах оказались не только города в Украине, но и наши основополагающие убеждения безопасности", - отметила фон дер Ляйен.

Однако Европа уже преодолела свое "давнее нежелание" тратить деньги именно на оборону, уверена европейская чиновница По ее словам, НАТО все еще остается центром совместной обороны, но необходима иная сильная опора для обороны Европы – собственная.

Отдельно фон дер Ляйен отметила в адрес руководства Венгрии, что " выступающие за прекращение поддержки Украины, на которую напала российская армия, выступают не за мир, а за умиротворение агрессора и подчинение Украины Россией".

"У европейцев разная история и разные языки. Но ни в одном языке слово "мир" не является синонимом слова "капитуляция", а суверенитет не является синонимом оккупации", – отметила фон дер Ляйен.

Как сообщал OBOZ.UA, главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе обсудили возможное снятие с Украины ограничений на удары предоставленным оружием вглубь территории России. Однако так и не смогли договориться об этом. В результате каждая страна сама будет решать, давать ли разрешение Украине применение своего оружия по территории РФ.

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