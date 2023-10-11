В Румынии заявили, что российские дроны упали на их территории 'случайно' из-за работы украинского ПВО

Власти Румынии заявили, что российские беспилотники упали на их территории "случайно". Они обвинили в этом работу украинских ПВО.

Позицию озвучил министр обороны Румынии Анджел Тылвар. По его словам, павшие на румынской территории российские дроны-камикадзе Shahed-136/131 были сбиты украинской зенитной системой, сообщает Digi24.

В частности, прокуратура Румынии заявила, что БПЛА "вошли в неконтролируемое движение вблизи цели" и "случайно проникли" в их страну.

"В настоящее время техническая экспертиза по фрагментам, изъятым из двух локаций, завершена, отчет передан в генеральную прокуратуру в открытом производстве в соответствии с процедурами", – сказал Тылвар, выступая 11 октября в парламенте.

Он добавил, что информация дает основания заключить, "что беспилотники были поражены противовоздушной обороной Украины во время атак на порт Измаил и вошли в неконтролируемое движение вблизи цели, что повлекло за собой случайное проникновение национального воздушного пространства и падение их в непосредственной близости, на территорию Румынии".

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Далее глава минобороны подчеркнул, что ни в одной из этих ситуаций территория Румынии не была целью.

Однако он не уточнил, о каких именно случаях падения БПЛА страны-агрессора идет речь, но озвучил объяснение, что российские дроны не могли быть замечены системами наблюдения и раннего предупреждения "по объективным причинам" из-за низкой высоты, на которой они летели.

Материального ущерба и пострадавшего из-за падения русских дронов в Румынии, по словам Тылвара, нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, после инцидентов с падением частей российских дронов, атаковавших портовую инфраструктуру Измаила и Рени Одесской области, Румыния решила переместить систему ПВО ближе к населенным пунктам на берегу Дуная на границе с Украиной. Также в районе увеличивается количество военных наблюдательных пунктов и патрулей.

Ранее в МИД Румынии признали, что война в Украине затронула и их страну после нескольких случаев падения обломков российских дронов на румынской территории.

В то же время Столтенберг объяснил отсутствие реакции НАТО на падение Shahed в Румынии тем, что Альянс "не видит признаков того, что это было преднамеренной атакой".

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