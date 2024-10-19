В Санкт-Петербурге прогремели взрывы вблизи оборонного предприятия. Видео

В российском Санкт-Петербурге утром 19 октября заявили об атаке БПЛА, в городе прогремели взрывы. В части домов пропало электричество.

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Как сообщают местные паблики, жители Санкт-Петербурга услышали "хлопки" в районе улицы Парашютной около семи часов утра. РосСМИ, ссылаясь на экстренные службы, утверждают, что ПВО якобы сбила беспилотник.

Известно, что недалеко от Парашютной расположено НПП "Радар ммс" – предприятие оборонной промышленности, которое занимается системами самонаведения высокоточного оружия, военной и гражданской авионики, систем мониторинга и навигации, СВЧ и цифровой техники, точного приборостроения, сложного программного обеспечения.

"Начал мигать свет, пропало изображение в телевизоре, потом прозвучали три хлопка", "что-то грохнуло и обрубилось электричество", "на пустыре стоит гул", – пишут россияне в соцсетях.

У некоторых со стен падали картины.

Сообщения об отсутствии света стали поступать из нескольких районов, в частности "Юбилейного квартала", Комендантского проспекта, Планерной, Маршала Новикова и Авиаконструкторов.

Представители управляющей компании, которая обслуживает "Юбилейный квартал", объяснили произошедшее аварией, не уточнив подробностей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 октября об атаке БПЛА заявили на Брянщине. Взрывы раздались в районе, где расположено одно из крупнейших предприятий микроэлектроники страны-агрессора "Кремной Эл".