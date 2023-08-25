В Сербии захотели принять участие в послевоенном восстановлении Украины

Сербия готова участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Также Белград будет поддерживать европейскую интеграцию Киева, передавая свой опыт.

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Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Ее слова цитирует издание Jutarnji list.

Премьер-министр Ана Брнабич приняла участие в онлайн-саммите Крымской платформы и сказала, что Сербия "не является нейтральной по ценностям" и что она "полностью уважает территориальную целостность и суверенитет Украины".

Брнабич отметила, что Сербия сожалеет о страданиях, которые испытала Украина и ее народ. Она подчеркнула, что Сербия продолжит уделять особое внимание гуманитарной ситуации в Украине и оказывать ей помощь.

"Мы будем продолжать уделять особое внимание гуманитарной ситуации в Украине и оказывать ей помощь, о чем свидетельствует решение пожертвовать товары и лекарства для облегчения гуманитарных страданий", – сказала Брнабич.

Глава правительства Сербии подчеркнула, что ее страна является настоящим другом Украины. Сербия готова участвовать в послевоенном восстановлении Украины и поддерживать ее европейскую интеграцию, передавая свой опыт.

В апреле этого года на конференции в Дублине Брнабич также отметила, что Сербия не является нейтральной в отношении войны в Украине и что она четко осудила российское вторжение.

Участие Анны Брнабыч в саммите Крымской платформы состоялось после встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича на этой неделе в Афинах.

Вучич оценил разговор с Зеленским как "честный, открытый, дружеский и конструктивный", и отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины. Он высказал убеждение, что позиция Украины относительно территориальной целостности Косово, независимость которого Украина не признала, не изменится.

"Украина также хочет иметь юридически чистую ситуацию", – сказал Вучич журналистам в Афинах после встречи с Зеленским.

Следует отметить, что сербский президент уже почти год не контактирует с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Сербии Александр Вучич заявил, что не против поставок боеприпасов в Украину. При этом подчеркнул, что его страна готова это делать через посредников.

Еще раньше стало известно, что Вучич стал заметно дистанцироваться от Москвы. Он публично осудил развязанную Кремлем войну, отметив, что Крым и Донбасс – это Украина.

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