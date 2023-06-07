Президент Сербии заявил, что не против поставок боеприпасов в Украину и уже год не контактирует с Кремлем

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не против поставок боеприпасов в Украину. При этом подчеркнул, что его страна готова это делать через посредников.

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Стоит отметить, что сербский президент уже почти год не контактирует с российским диктатором Владимиром Путиным, а его заявление о готовности поставлять боеприпасы свидетельствует о том, что давний балканский союзник РФ все-таки выбрал путь на Запад. Об этом Вучич рассказал в интервью Financial Times.

По его словам, ему известно о сообщениях правительства Соединенных Штатов о том, что боеприпасы из Сербии направляются в Украину через посредников. Более того, Вучич заверил, что не намерен препятствовать этому процессу.

"Возможно ли, что это происходит? Я не сомневаюсь, что это может произойти. Какая альтернатива для нас? Не производить их? Не продавать их?" – риторически высказался Вучич.

По информации западных дипломатов, немаловажную роль в поставках сербских боеприпасов в Украину сыграло то, что США, НАТО и Европейский Союз поддержали Сербию во время недавних конфликтов с Косово. В то же время Вучич по-прежнему говорит, что Сербия пыталась действовать нейтрально.

В это же время глава сербского государства заявил, что пытается балансировать между страной-агрессором Россией и Западом. При этом дал понять, что не собирается помогать Москве в войне против Украины.

К слову, в апреле 2023-го Вучич сделал заявление о поставках оружия Украине. Политик заявил, что информация из слитых в сеть "секретных документов" Пентагона об участии Сербии в военной помощи украинской армии не соответствует действительности и Белград "не экспортировал и не будет экспортировать" оружие ни в Украину, ни в Россию.

Напомним, Вучич прокомментировал решение Международного уголовного суда по ордеру на арест российского диктатора Владимира Путина, обвиняемого в похищении украинских детей. Известный своей пророссийской политикой президент Сербии назвал ордер МУС "шагом к величайшему конфликту в истории человечества".