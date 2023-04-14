Вучич сделал новое заявление об оружии для Украины: не передавали и не планируем

Президент Сербии Александар Вучич сделал новое заявление о поставках оружия Украине. Политик заявил, что информация из слитных в сеть "секретных документов" Пентагона об участии Сербии в военной помощи украинской армии не соответствует действительности и Белград "не экспортировал и не будет экспортировать" оружие ни в Украину, ни в Россию.

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В то же время Вучич не исключил, что сербское оружие может попасть в Украину от третьих стран. Об этом сообщает сербская редакция "Радио Свобода".

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что "Сербия не экспортировала и не будет экспортировать оружие в Украину". Он также заверил, что Белград не намерен поставлять оружие в Российскую Федерацию.

"Нет бумаги, которая бы подтверждала обратное", – подчеркнул Вучич.

Заявление он сделал на фоне обнародованной изданием Reuters 12 апреля информации о том, что, согласно "секретным документам" Пентагона, якобы слитым в сеть в результате масштабной утечки, Сербия согласилась или уже передала оружие Украине.

Эту информацию в день обнародования опровергали министр обороны Сербии Милош Вучевич и министр иностранных дел этой страны Ивица Дачич. Теперь же с опровержениями выступил и президент страны.

Сербская редакция "Радио Свобода" обратилась с соответствующим запросом в посольство США в Сербии. Американские дипломаты ответили, что, по их информации, Белград не экспортирует в Украину оружие.

В то же время Вучич отметил, что совсем не исключает, что сербские боеприпасы появятся "по ту или иную сторону поля боя" в Украине, даже если их экспортировали в Турцию, Испанию или Чехию.

По его словам, заводы оборонной промышленности Сербии имеют контракты на сотни миллионов евро на экспорт оружия и боеприпасов и что они не откажутся от этого.

"Мы будем продолжать инвестировать в производство и заводы, и мы будем продолжать экспортировать туда, где это позволено. Они видят один снаряд (в Украине), одну пулю. Ну что, и где им появляться, в мире несколько зон боевых действий. Боеприпасы используются в войнах для убийства людей", – сказал Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия продолжит сохранять военный нейтралитет по вопросу российской агрессии против Украины.

Он повторил, что Сербия военно-нейтральная и не изменит эту позицию.

Напомним, в начале марта Вучич уже назвал "откровенной ложью" информацию о передаче Сербией оружия Украине.

Он отметил, что сербское оружие могло оказаться у украинской армии исключительно по стечению обстоятельств. В частности, предположил президент Сербии, это оружие могло попасть в Украину через Турцию, заключавшую контракты с Белградом.

Также Вучич прокомментировал решение Международного уголовного суда по ордеру на арест российского президента Владимира Путина, обвиняемого в похищении украинских детей. Известный своей пророссийской политикой президент Сербии назвал ордер МКС "шагом к величайшему конфликту в истории человечества".