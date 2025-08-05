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В сети паника из-за "Шахедов", которые якобы сбрасывают маячки: что это на самом деле и есть ли опасность

София Закревская
War
3 минуты
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В сети паника из-за 'Шахедов', которые якобы сбрасывают маячки: что это на самом деле и есть ли опасность

В сети появилась информация, что дроны-камикадзе типа "Шахед", которыми оккупанты ежедневно атакуют Украину, якобы начали сбрасывать с воздуха металлические контейнеры. Сначала их приняли за маячки, которые могут работать на врага. Однако на самом деле это не сброс и даже не элемент БПЛА противника, а RFID-метка – безвредное устройство, которое используется в логистике, на складах и в армии просто для учета.

На фото, которые публиковали в соцсетях, можно увидеть контейнер с надписью "Savi". OBOZ.UA установил, что это UHF-метка Savi ST-654-041, которую используют для отслеживания контейнеров и больших грузов.

Какие были теории относительно этих металлических элементов

В понедельник, 4 августа, по сети разошлась информация, что российские "Шахеды" якобы начали сбрасывать над Украиной металлические контейнеры.

Некоторые паблики писали, что эти сбросы – это "маячки, которые потом будут корректировать обстрелы наших городов". Отмечалось, что предмет не содержит взрывчатки, исключительно электронику, которая работает на врага.

При нахождении такого предмета призывали вызвать полицию или спасателей.

В сети паника из-за "Шахедов", которые якобы сбрасывают маячки: что это на самом деле и есть ли опасность

Что же это на самом деле и безопасны ли эти предметы

Маркировка на металлическом предмете – наклейка с надписью "Savi" и штрихкод – позволяют утверждать, что на фото в траве именно UHF-метка Savi ST-654-041. Производитель – Savi Technology (США), официальный поставщик RFID-решений для армии США.

В сети паника из-за "Шахедов", которые якобы сбрасывают маячки: что это на самом деле и есть ли опасность

Как это работает

RFID (Radio Frequency Identification) – это технология беспроводной идентификации объектов с помощью радиоволн. Состоит из двух основных компонентов:

– RFID-метка – небольшое устройство (иногда просто наклейка или бирка), которое содержит уникальный идентификатор. Бывает пассивной (без батарейки) или активной (с батарейкой).

– RFID-считыватель – устройство для считывания RFID-меток.

Savi ST-654-041 – это активная RFID-метка (типа UHF – Ultra High Frequency, ультравысокочастотная), которая способна хранить до 256 Кбайт данных, действовать на дистанции до 122 м и может работать до 5 лет при умеренной частоте сканирования.

В сети паника из-за "Шахедов", которые якобы сбрасывают маячки: что это на самом деле и есть ли опасность

Откуда взялась эта метка и есть ли здесь связь с РФ

С высокой вероятностью метка на фото принадлежит либо Вооруженным силам Украины, либо же была передана ВСУ вместе с западной военной помощью. Такие метки крепят к технике или контейнерам, чтобы отслеживать их на складах или во время транспортировки.

В открытых документах Минобороны США, а также на сайте производителя эта метка фигурирует как утвержденная для программы In-Transit Visibility (ITV), которая обеспечивает отслеживание грузов союзных сил, в том числе и при поставке в Украину.

Эта метка не имеет GPS и не передает сигнал в интернет или на спутник – она работает только в ближнем радиусе и только по военному стандарту ISO 18000-7. Такие метки – стандарт НАТО, в том числе и США, и РФ не имеет к ним никакого отношения.

Также отметим, что такие метки можно приобрести на некоторых украинских сайтах за 8500 гривен.

В сети паника из-за "Шахедов", которые якобы сбрасывают маячки: что это на самом деле и есть ли опасность

Как сообщал OBOZ.UA, Россия все активнее применяет иранские беспилотники Shahed в войне против Украины, делая ставку именно на эти дроны как на основное оружие террора. За последние месяцы Кремль значительно нарастил производство этих БПЛА, а их удары стали более частыми, массированными и сложными для перехвата. Украинские защитники тем временем пытаются быстро адаптироваться.

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