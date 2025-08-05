В сети паника из-за 'Шахедов', которые якобы сбрасывают маячки: что это на самом деле и есть ли опасность

В сети появилась информация, что дроны-камикадзе типа "Шахед", которыми оккупанты ежедневно атакуют Украину, якобы начали сбрасывать с воздуха металлические контейнеры. Сначала их приняли за маячки, которые могут работать на врага. Однако на самом деле это не сброс и даже не элемент БПЛА противника, а RFID-метка – безвредное устройство, которое используется в логистике, на складах и в армии просто для учета.

На фото, которые публиковали в соцсетях, можно увидеть контейнер с надписью "Savi". OBOZ.UA установил, что это UHF-метка Savi ST-654-041, которую используют для отслеживания контейнеров и больших грузов.

Какие были теории относительно этих металлических элементов

В понедельник, 4 августа, по сети разошлась информация, что российские "Шахеды" якобы начали сбрасывать над Украиной металлические контейнеры.

Некоторые паблики писали, что эти сбросы – это "маячки, которые потом будут корректировать обстрелы наших городов". Отмечалось, что предмет не содержит взрывчатки, исключительно электронику, которая работает на врага.

При нахождении такого предмета призывали вызвать полицию или спасателей.

Что же это на самом деле и безопасны ли эти предметы

Маркировка на металлическом предмете – наклейка с надписью "Savi" и штрихкод – позволяют утверждать, что на фото в траве именно UHF-метка Savi ST-654-041. Производитель – Savi Technology (США), официальный поставщик RFID-решений для армии США.

Как это работает

RFID (Radio Frequency Identification) – это технология беспроводной идентификации объектов с помощью радиоволн. Состоит из двух основных компонентов:

– RFID-метка – небольшое устройство (иногда просто наклейка или бирка), которое содержит уникальный идентификатор. Бывает пассивной (без батарейки) или активной (с батарейкой).

– RFID-считыватель – устройство для считывания RFID-меток.

Savi ST-654-041 – это активная RFID-метка (типа UHF – Ultra High Frequency, ультравысокочастотная), которая способна хранить до 256 Кбайт данных, действовать на дистанции до 122 м и может работать до 5 лет при умеренной частоте сканирования.

Откуда взялась эта метка и есть ли здесь связь с РФ

С высокой вероятностью метка на фото принадлежит либо Вооруженным силам Украины, либо же была передана ВСУ вместе с западной военной помощью. Такие метки крепят к технике или контейнерам, чтобы отслеживать их на складах или во время транспортировки.

В открытых документах Минобороны США, а также на сайте производителя эта метка фигурирует как утвержденная для программы In-Transit Visibility (ITV), которая обеспечивает отслеживание грузов союзных сил, в том числе и при поставке в Украину.

Эта метка не имеет GPS и не передает сигнал в интернет или на спутник – она работает только в ближнем радиусе и только по военному стандарту ISO 18000-7. Такие метки – стандарт НАТО, в том числе и США, и РФ не имеет к ним никакого отношения.

Также отметим, что такие метки можно приобрести на некоторых украинских сайтах за 8500 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия все активнее применяет иранские беспилотники Shahed в войне против Украины, делая ставку именно на эти дроны как на основное оружие террора. За последние месяцы Кремль значительно нарастил производство этих БПЛА, а их удары стали более частыми, массированными и сложными для перехвата. Украинские защитники тем временем пытаются быстро адаптироваться.

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