Путин сделал ставку на 'Шахеды': Россия считает, что ударные дроны могут стать решающим оружием в войне – The Times

Россия все активнее применяет иранские беспилотники Shahed в войне против Украины, делая ставку именно на эти дроны как на основное оружие террора. За последние месяцы Кремль значительно нарастил производство этих БПЛА, а их удары стали более частыми, массированными и сложными для перехвата.

Украинские защитники пытаются быстро адаптироваться. Об этом пишет издание The Times.

Что известно о тактике террора России

Новые версии Shahed могут нести до 90 кг взрывчатки и преодолевать более 2500 км. Враг использует их для ночных атак по инфраструктуре, объектам ПВО и гражданским целям.

В июне, по данным ООН, Россия в десять раз увеличила количество атак дронами-камикадзе и ракетами по сравнению с тем же периодом 2024 года. В результате количество погибших среди гражданских стало рекордным с начала полномасштабного вторжения.

Украинские защитники пытаются быстро адаптироваться. Один из командиров батареи, с позывным "Одессит", рассказывает, что за последние полтора месяца подразделение сбило около 70 Shahed, используя новые перехватчики – полуавтономные дроны, способные ориентироваться на тепловые следы целей. Пилоты управляют ими с помощью игровых контроллеров. Впрочем, модернизированные Shahed уже умеют уклоняться от ударов и чаще долетают до целей.

Украинские военные активно сотрудничают с западными разработчиками, тестируя новые типы перехватчиков прямо в боевых условиях. В то же время технические сложности остаются – сбои в работе, необходимость ремонта и настройки – все это требует дополнительных усилий на передовой.

Несмотря на ограниченные ресурсы, украинская ПВО уже заставляет врага менять тактику. Российские операторы дронов начали запускать их в другое время суток и выбирать менее защищенные маршруты.

"К зиме мы будем видеть тысячи Шахедов в день, а наше правительство только сейчас начинает искать решения. Эти решения были нужны еще вчера", – отметил "Одессит".

Что предшествовало

В ночь на 30 июля российские оккупационные войска впервые применили группу реактивных дронов для налета на тыловые города Украины. Это было восемь БПЛА. Предварительно, речь может идти об аналоге модели иранского дрона Shahed-238, который способен развивать скорость более 500 км/ч. Такие беспилотники звучат несколько иначе по сравнению с "Шахедами".

По оценкам украинского военного эксперта Александра Коваленко, пока рано говорить о том, что это средство поражения может стать массовым, но начинать разбираться с целями и угрозами лучше уже сейчас.

Американский Институт изучения войны (ISW) тоже оценивает, что сейчас Россия не может массово производить реактивные дроны-камикадзе, известные как "Герань-3", ввиду зависимости от Ирана и Китая в поставках турбореактивных двигателей. Но оккупанты, скорее всего, будут все больше полагаться на модифицированные дальнобойные беспилотники для атак по приоритетным целям в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 августа дроны СБУ поразили аэродром хранения и запуска "Шахедов" в Приморско-Ахтарске Краснодарского края РФ. После прилетов в этом районе вспыхнул пожар.

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