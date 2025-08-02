Вызов для Украины: в ISW оценили ситуацию с применением Россией реактивных 'Шахедов' для атак

Пока что Российская Федерация не может массово производить реактивные дроны-камикадзе, известные как "Герань-3" (аналог иранского "Шахеда-238"), учитывая зависимость от Тегерана и Пекина в поставках турбореактивных двигателей. Но ВС РФ, скорее всего, будут все больше полагаться на модифицированные дальнобойные беспилотники для атак по приоритетным целям в Украине.

Ситуацию оценил американский аналитический Институт изучения войны (ISW). В его отчете за 1 августа сообщается, что российские обстрелы в основном ориентированы на "подавление систем ПВО и нанесение ударов по густонаселенным городам в тылу Украины в рамках усилий по увеличению числа жертв среди гражданского населения".

Чтобы сделать воздушные атаки более эффективными, агрессор продолжает разрабатывать инновационные беспилотники большой дальности.

Business Insider сообщил 1 августа, что украинские мобильные огневые группы и отечественные дроны-перехватчики могут оказаться неспособными эффективно противостоять вражеским реактивным БПЛА.

Военный обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников указал на то, что аппараты "Герань-3" оснащены мощными реактивными двигателями, позволяющими развивать скорость до 800 километров в час и функционировать подобно крылатой ракете, уклоняясь от систем ПВО.

Впервые Воздушные силы ВС Украины отчитались о применении реактивных дронов противником после обстрела в ночь с 29 на 30 июля. Таких дронов тогда было восемь. Пресс-служба не уточнила, удалось ли сбить хотя бы одну такую цель.

Ранее эксперты ISW предполагали, что российские войска, вероятно, использовали "Герань-3" для удара по Киеву 11 июня, и что Россия, возможно, впервые включила "Герань-3" в ударные комплексы 8 января.

"Последние российские инновации в области беспилотников подчеркивают критическую важность своевременной и надежной западной военной помощи Украине", – заявили аналитики.

Новая тактика страны-агрессора пытается снизить результативность работы ПВО Украины. Поставляемые Западом ЗРК, другие системы, а также истребители F-16, которые Украина в основном использовала для перехвата российских ракет большой дальности и ударов беспилотников, станут еще более важными из-за угроз реактивных дронов.

Ситуация позволяет предположить, что РФ сможет закупить необходимые иранские и китайские двигатели для масштабирования производства "Герань-3" в будущем, что создаст еще больше вызовов для Украины.

Как ранее писал OBOZ.UA, в июле 2025 года российские оккупационные войска установили абсолютные рекорды по количеству налетов дронов-камикадзе и приманок, а также FPV-беспилотников.

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