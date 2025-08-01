Похожий на ракету: Игнат объяснил, реально ли сбить реактивный 'Шахед'

Реактивные ударные беспилотники типа "Шахед", которые начали применять захватчики, отнюдь нельзя назвать неуязвимыми. И хотя "пулеметами такой беспилотник не собьешь", существует много способов сбить этот дрон.

Украинская ПВО в целом способна сбивать реактивные российские дроны "шахед", подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. Он также добавил, что такой дрон "похож на ракету", поэтому и средства его поражения такие же.

"Сбить реально. Если мы крылатые ракеты и баллистику сбиваем, то почему мы не можем сбить реактивный БпЛА? Вопрос в том, что это новейший тип, конечно, что пулеметами ты его уже не собьешь. Но из ПЗРК сбить можно. Плюс авиация, истребители могут работать", – объяснил офицер.

Он подчеркнул, что реактивный беспилотник россиян не летит со скоростью звука, и максимальная его скорость полета может быть 500 км/ч.

"Он похож на крылатую ракету, но имеет меньшую дальность полета, в зависимости от того, как программируют, сколько горючего закладывают. У него меньше боевая часть, а скорость полета может быть 500 километров в час, может быть меньше. Реактивный двигатель выделяет много тепла и доступен к сбиванию ракетами из ПЗРК, ракетами с тепловыми головками", – отметил полковник.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, часть "Шахедов", которыми враг атаковал Киев в ночь на 31 июля, были реактивными. Их точное количество впоследствии установят специалисты.

Как звучат реактивные "Шахеды", которыми Россия начала атаковать Украину, как от них можно защититься и в чем их главная опасность, мы раскрыли здесь.

Как защищали Киев

Столицу от указанной атаки, в том числе от реактивных "Шахедов" защищали не только Воздушные силы, рассказал Юрий Игнат.

"Противник применил 309 БПЛА и восемь крылатых ракет. 291 российская цель была сбита и подавлена РЭБом. Применялись и авиация, и истребители, и вертолеты, и зенитные ракетные войска, и также беспилотники-перехватчики и мобильно-огневые группы. Это весь комплекс сил и средств, который у нас сегодня есть в различных силах обороны. Работают все силы и сектора безопасности и обороны, которые могут работать по воздуху", – пояснил он и добавил, что также столицу защищали беспилотники-перехватчики.

Ранее российские пропагандисты показали видео с завода в Алабуге, где изготавливают дроны-камикадзе для террора украинских городов. Россияне продемонстрировали процесс сборки и в целом план завода.

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