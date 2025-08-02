Россия пошла на рекорд в терроре тыловой Украины, в гонку вступили и "крылатые искандеры": анализ ударов за месяц

В июле 2025 года российские оккупационные войска установили абсолютныt рекордs по количеству налетов дронов-камикадзе и приманок Shahed-136/"Гербер"/"Пародий", а также fpv-дронов. По остальным категориям отмечалось стабильное среднестатистическое применение - как ракет, так и прочих средств поражения в том числе и в зоне боевых действий. Но были и особенности.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетные удары

В июле российские оккупанты совершили несколько комбинированных ракетных ударов по Украине ограниченным боекомплектом, но ни одного массированного ракетного удара концентрированного типа.

Всего в прошлом месяце враг применил 192 ракеты, из которых перехвачено было 128. В июне – 254/175, в мае –129/64, в апреле – 124/63, в марте – 85/38.

Самым регулярным (но не самым массированным) средством нанесения ударов как были, так и остаются баллистические и крылатые ракеты 9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23.

Номенклатура и количество использованных в апреле ракет:

Х-101/555/55 – 72 ракеты, из которых подтверждённых сбитий было 49.

Тут я сразу хочу сделать пояснение насчет того, что Воздушные силы ВСУ взяли за практику не всегда сообщать, какие ракеты противника были сбиты. Например, когда была применена комбинированная группа Х-101, 3М14 и "Искандер-К", писалось просто общее количество сбитых ракет – без уточнения типа. В таком случае я не включал в список верифицированных, сбитых средств поражения эти ракеты. То есть, данные по сбитиям не совсем точные.

ЗМ-14 "Калибр" – 4 ракеты;

9М723 ОТРК "Искандер-М" / KN-23 / баллистические ракеты неустановленного типа (НТ) – 41 ракета, из которых подтвержденных сбитий было 15;

ОТРК "Искандер-К" - 33/15;

Х-59/69 – 7;

Х-47М2 "Кинжал" – 15.

неустановленного типа – 20 ракет.

Обращает на себя внимание то, что в гонке за высоким показателем применения РОВ баллистических ракет 9М723/ ОТРК "Искандер-М" / KN-23 начинает выступать сухопутная версия крылатых ракет ОТРК "Искандер-К".

Россия продолжает делать ставку на точечные, одиночные удары баллистическими и крылатыми ракетами ОТРК "Искандер-М/К".

Напомню, что перехват 9М723 ОТРК "Искандер-М" / KN-23 возможен исключительно системами Patriot или SAMP/T.

А в ночь на 31 июля Россия нанесла подлый удар ракетами ОТРК "Искандер-К" по спальному району Киева – уже после отмены воздушной тревоги. То есть, РОВ использовали тактику, подобную повторному удару, но в несколько ином виде: дождались, когда люди вернутся из убежищ домой и тогда ударили по жилым районам столицы с целью убийства как можно большего количества мирного населения.

Не смотря на то, что 9М728 ОТРК "Искандер-К" – это крылатая ракета, которую могут перехватывать многие наши зенитные ракетные комплексы (ЗРК), пуск с сухопутной пусковой более непредсказуемый нежели заранее отслеживаемый воздушный или даже морской. Это приводит к ограниченному времени реакции на угрозу – особенно для гражданских, которые могут не успеть пройти в бомбоубежище, метро или подвал.

Налеты Shahed-136/"Гербер"/"Пародий"

В июле РОВ применили рекордное количество дронов-камикадзе и дронов-приманок Shahed-136/"Гербер"/"Пародий" – 6 298 (предыдущий рекорд был установлен в июне – 5 412).

Количество ударов непосредственно дронами-камикадзе составило 707 - или 11% от общего количества примененных противником средств. Стоит отметить, что снижение процента результативных ударов дронами-камикадзе было отмечено в июне – 14%, несмотря на рост их количества. Это можно связать с результативной работой наших зенитных дронов-перехватчиков.

В свою очередь в июле российские оккупанты стали активно применять реактивные дроны-камикадзе, являющиеся лицензионной копией Shahed-238, которые должны нивелировать эффективность зенитных дронов-перехватчиков, о чем я детально рассказывал на страницах OBOZ.UA.

Также напомню, что в январе 2025-го РОВ применили 2 507 Shahed-136/"Гербер"/"Пародий", в феврале – 3 907, в марте – 4 196, в апреле – 2 357, в мае – 3 512. При этом процент результативных ударов менялся в пропорции 3%, 9%, 15%, 15% и 16%.

Стоит упомянуть и то, что Россия обладает возможностями производить в течение суток в среднем от 100 +/-10% дронов-камикадзе Shahed-136 и примерно такое же количество дронов-приманок "Гербера"/"Пародия". Командование РОВ для осуществления массированных концентрированных налетов по тыловой Украине продолжает применять тактику накопления, а потому не каждую ночь запускаетсяя стабильно по 200 дронов.

Применение РОВ fpv-дронов

В июле российские оккупанты применили более 23 500 fpv-дронов.

В течение всего месяца каждую неделю было относительно стабильное количество, в среднем - 6 000.

Таким образом июль можно назвать рекордным месяцем за все время полномасштабного вторжения в Украину (предыдущий рекорд был установлен в марте – более 22 тысяч).

Как видим, тенденция наращивания применения fpv-дронов у РОВ сохраняется, что становится еще большей проблемой с учетом нынешней тактики ведения боевых действий российскими оккупантами.

ББ "Ланцет"

В течение июля РОВ применили около 200 барражирующих боеприпасов "Ланцет", что мало чем отличается от обыденных, среднестатистических показателей за месяц в данной категории. Это также подтверждает и тот факт, что ББ "Ланцет" не стали решающим средством поражения на поле боя, требующим масштабирования, и неизменно занимает свою стабильную нишу.

"Молния-2", "Привет-82"

В июле 2025 года оккупанты применили около 5 000 дронов-камикадзе "Молния-2", что не является рекордом, как это было в мае – 650, и соответственно вызывает вопрос: почему это средство поражения не масштабируется с учетом его простоты и кустарности производства?

"Привет-82" на протяжении июля применялся в небольшом количестве и традиционно фиксировался единичными случаями. Суммарно за месяц – не многим более полусотни.

Выводы

В июле 2025 года российские оккупационные войска не продемонстрировали высоких показателей ракетных ударов по территории Украины, но намного чаще стали применять ракеты 9М723 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23. В настоящее время именно эти ракеты становятся главными инструментами террора.

Особенностью же ракетных ударов в течение июля стало более интенсивное применение ОТРК "Искандер-К".

Вполне ожидаемо в июле РОВ установили абсолютные рекорды по применению "Шахедов", "Гербер" и "Пародий" – 6 298, а также fpv-дронов – более 23 500.

В август мы входим с не меньшими вызовами и уверенностью, что российские оккупанты не прекратят как наращивание средств поражения для применения в зоне боевых действий, так и для террора тыловой Украины.