В сети показали, как украинские воины разбили оккупантов на Донецком направлении с помощью дронов. Видео

Бойцы Вооруженных сил Украины каждый день ликвидируют российских оккупантов. Наши защитники наносят большие потери врагу.

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Об этом свидетельствует и очередной ролик, опубликованный в Telegram, в котором показана работа украинских героев с дронами. С помощью БПЛА они уничтожили захватчиков (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах показано, как украинские воины разбили оккупантов на Донецком направлении.

"Пятница. Отправили дроны. Воскресенье. Кучка русн*вых дохляков", – подписано видео.

По словам автора паблика, в котором был опубликован ролик, очередную партию российских оккупантов уничтожили бойцы 59-й ОМБр. Они работали на Донецком направлении.

Отметим, на войне против Украины за предыдущие сутки (14 января) было ликвидировано еще 630 военнослужащих оккупационных сил РФ. Общее количество "двухсотых" захватчиков достигло 115 290.

Также в пресс-службе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины проинформировали, что воинские части и подразделения морской пехоты продолжают выполнять задачи командования по отпору путинской армии.

"За минувшие сутки, 14 января, морские пехотинцы уничтожили 4 БПЛА и 28 оккупантов", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки в районе Соледара и Бахмута в Донецкой области между российскими оккупантами и украинскими защитниками произошло 32 тяжелых боя. В результате этого путинская армия понесла масштабные потери - 119 бойцов были ликвидированы, еще 108 оккупантов получили ранения.

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