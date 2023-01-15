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В сети показали, как украинские воины разбили оккупантов на Донецком направлении с помощью дронов. Видео

Ульяна Виноградова
War
1 минута
5,0 т.
В сети показали, как украинские воины разбили оккупантов на Донецком направлении с помощью дронов. Видео

Бойцы Вооруженных сил Украины каждый день ликвидируют российских оккупантов. Наши защитники наносят большие потери врагу.

Видео дня

Об этом свидетельствует и очередной ролик, опубликованный в Telegram, в котором показана работа украинских героев с дронами. С помощью БПЛА они уничтожили захватчиков (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах показано, как украинские воины разбили оккупантов на Донецком направлении. 

"Пятница. Отправили дроны. Воскресенье. Кучка русн*вых дохляков", – подписано видео.

По словам автора паблика, в котором был опубликован ролик, очередную партию российских оккупантов уничтожили бойцы 59-й ОМБр. Они работали на Донецком направлении.

В сети показали, как украинские воины разбили оккупантов на Донецком направлении с помощью дронов. Видео

Отметим, на войне против Украины за предыдущие сутки (14 января) было ликвидировано еще 630 военнослужащих оккупационных сил РФ. Общее количество "двухсотых" захватчиков достигло 115 290.

Также в пресс-службе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины проинформировали, что воинские части и подразделения морской пехоты продолжают выполнять задачи командования по отпору путинской армии.

"За минувшие сутки, 14 января, морские пехотинцы уничтожили 4 БПЛА и 28 оккупантов", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки в районе Соледара и Бахмута в Донецкой области между российскими оккупантами и украинскими защитниками произошло 32 тяжелых боя. В результате этого путинская армия понесла масштабные потери - 119 бойцов были ликвидированы, еще 108 оккупантов получили ранения.

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