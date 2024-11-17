В сети показали карту движения ракет и дронов во время массированной атаки на Украину

Утром 17 ноября российские террористы нанесли очередной массированный удар по Украине. В ходе атаки враг применил крылатые, баллистические, аэробаллистические ракеты, а также ударные дроны-камикадзе.

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Российские ракеты и БПЛА заходили в Украину с севера, востока и юга. Карту движения ракет и дронов во время массированной атаки опубликовали в Telegram.

На севере дроны-камикадзе россияне запускали с аэродрома "Халино" в Курской области, на юго-востоке – с аэродромов в Ейске и Приморско-Ахтарске.

Крылатые ракеты летели в Украину с кораблей в акватории Черного моря, а также со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Кроме того, путинские террористы запустили целый ряд баллистических и аэробаллистических ракет.

По информации Воздушных сил ВСУ, в общей сложности радиотехническими войсками выявлено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника – 120 ракет и 90 БпЛА. Враг атаковал объекты энергетического сектора Украины.

Карта показывает, что утром 17 ноября почти над каждым уголком страны пролетели российские ракеты или дроны.

Напомним, в ночь на 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. Враг направил на украинские города и села около 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили более 140 средств воздушного нападения врага, захватчики целились прежде всего по энергетике, есть погибшие.

Ранее сообщалось, что во время массированной ракетно-дроновой атаки войск РФ в ночь на 17 ноября пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей. В настоящее время идет ликвидация последствий вражеского террора в Ривненской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях.