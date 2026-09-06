В сети показали последствия атаки российского беспилотника на многоэтажный дом в Хмельницкой области: семь раненых

В Хмельницком в результате вчерашнего удара российского беспилотника был поврежден многоквартирный дом. В одном из его подъездов разрушены лестница и перекрытия, выбиты окна. Пострадали семь человек.

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Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели ликвидировали пожар, разобрали завалы и оказали помощь жильцам дома.

На месте также развернули Пункт Несокрушимости ГСЧС.

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Кроме того, российские войска атаковали предприятия в Хмельницком районе. Спасатели ликвидировали пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября российские войска атаковали Хмельницкий и Житомир реактивными дронами-камикадзе Shahed. В Хмельницком был повреждён жилой дом, а в Житомире зафиксировали попадание в одно из отделений "Новой почты".

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