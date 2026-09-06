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В сети показали последствия атаки российского беспилотника на многоэтажный дом в Хмельницкой области: семь раненых

OBOZ.UA
War
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Поврежденный многоквартирный дом в Хмельницком после атаки РФ.
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В Хмельницком в результате вчерашнего удара российского беспилотника был поврежден многоквартирный дом. В одном из его подъездов разрушены лестница и перекрытия, выбиты окна. Пострадали семь человек.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели ликвидировали пожар, разобрали завалы и оказали помощь жильцам дома.

ГСЧС помогает жильцам поврежденного дома.
Спасатели расчищают завалы после атаки российского беспилотника.
Спасатели помогают местным жителям после российского нападения.

На месте также развернули Пункт Несокрушимости ГСЧС.

Кроме того, российские войска атаковали предприятия в Хмельницком районе. Спасатели ликвидировали пожары.

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российского нападения.
Психолог ГСЧС общается с жителями после российской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября российские войска атаковали Хмельницкий и Житомир реактивными дронами-камикадзе Shahed. В Хмельницком был повреждён жилой дом, а в Житомире зафиксировали попадание в одно из отделений "Новой почты".

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