В сети появились кадры российской атаки запрещенными зажигательными боеприпасами в Угледаре

В сети появилось видео, на котором, вероятно, зафиксирована российская атака на Угледар в Донецкой области запрещенными боеприпасами. Для удара враг мог использовать запрещенные зажигательные боеприпасы.

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Дата атаки неизвестна. Снявший видео защитник Украины предполагает, что Угледар обстреливали фосфорными боеприпасами.

На кадрах виден густой огненный "дождь", накрывающий город. Защитники, наблюдающие за происходящим из укрытия, констатируют, что было нанесено несколько ударов, вероятно, зажигательными снарядами.

Судя по разговору защитников за кадром, они предполагали, что враг мог использовать запрещенные фосфорные боеприпасы – тип зажигательных снарядов, начиненных белым фосфором.

В то же время существует версия, что эффект, зафиксированный на видео, могли давать также осветительные снаряды.

Зажигательное оружие предназначено для уничтожения личного состава, повреждения вооружения и военной техники, сооружений и других объектов путем создания сильного пожара. К ней относятся снаряды, зажигательные бомбы, реактивные снаряды. Принцип действия каждой из них зависит от системы, из которой были выпущены снаряды.

В этих боеприпасах используют зажигательные смеси на основе нефтепродуктов, металлизированные зажигательные смеси, термит и термитные смеси, обычный (белый) и пластифицированный фосфор, электрон, щелочные металлы, а также самовозгорающуюся в воздухе смесь.

Особая опасность фосфорных боеприпасов заключается в том, что температура горения зажигательной смеси в них превышает 800 °С, и она может поражать площадь до нескольких сотен квадратных метров. Потушить спровоцированный этими боеприпасами пожар практически невозможно: он будет продолжаться до тех пор, пока не выгорит весь фосфор или не прекратится доступ кислорода. Фосфорные боеприпасы могут вызывать особенно болезненные и тяжелые увечья, а также медленную и мучительную смерть.

Применение зажигательного оружия, предназначенного для массового поражения сил противника, очень сильно ограничено. Оно регулируется Протоколом III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия. Он категорически запрещает применение зажигательного оружия в населенных пунктах, если оно доставляется по воздуху.

Россия неоднократно использовала зажигательные боеприпасы в войне против Украины еще с 2014 года. Так, например, в июле-августе 2014 года пророссийские вооруженные группировки применяли зажигательное оружие – в частности, зажигательные реактивные снаряды 9М22С для РСЗО "Град" – как минимум в двух городах на востоке Украины – Иловайске и Луганске. В результате обстрелов сгорело несколько домов, возникла угроза для жизни гражданских лиц. Визуально использование этих боеприпасов выглядит так же, как применение фосфора.