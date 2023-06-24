В сети вспомнили прогноз Буданова, победит ли Пригожин в противостоянии в РФ и что будет дальше. Видео

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов еще в мае 2023 года говорил, что конфликт между МО РФ и владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным вполне реальный, а не наигранный, и активизация событий, связанных с этим, будет скоро. Тогда глава ГУР предполагал, что победителем в столкновении будет "повар Путина".

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В связи с началом восстания Пригожина против российского министерства обороны в сети вспомнили интервью Буданова, обнародованное 16 мая 2023 года. Оно состоялось в рамках проекта "Исландия" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отвечая на вопросы журналиста Сергея Иванова, Буданов подтвердил, что внутри страны-агрессора есть "расхождение позиций". Он был уверен в том, что раскол в России действительно есть, хотя он, возможно, и не был таким, как о нем в то время говорили разные эксперты.

"Но мы все это увидим. Со временем все это проявится", – прогнозировал начальник ГУР.

Иванов спросил: "Если представить, что это кастрюля, накрытая крышкой, когда сорвет эту крышку?" "Скоро", – ответил улыбаясь Буданов.

Вопрос о роли Пригожина он назвал дискуссионным. Тогда, на фоне медленного продвижения "вагнеровцев" в Бахмуте, журналист спросил, не уменьшилось ли влияние финансиста частной военной компании "Вагнер". Буданов был уверен, что нет. "Это единственное, что можно утверждать откровенно", – отметил он.

"Победит ли Пригожин в этом, скажем так, противостоянии? По моему мнению, победит. К чему это приведет?.. Ну... Как они любят говорить, к военным трибуналам. Куда-то туда это заведет", – прогнозировал Буданов.

Журналист поинтересовался, не инсценируют ли в "Вагнере" и в МО РФ этот конфликт. Глава ГУР уверенно сказал: "Нет, абсолютно нет. Он реальный. И больше того, он абсолютно осмысленный, как говорят, обоснованный".

"Так произошло, что этот конфликт начался. Выйти из него может только одна сторона", – заявил военный. По его словам, потушить конфликт они уже пытались несколько раз, но безуспешно.

"Победитель все равно будет. И человек, который проиграет, будет. Люди, которые проиграют, буду. По моему мнению, это точно будет не Пригожин", – считал Буданов в мае-2023.

Смотрите архивное интервью о конфликте внутри РФ (непосредственно о Пригожине – с 8:57):

Как писал OBOZREVATEL, недавно представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что бунт Пригожина в России и его "поход" на Ростов и Воронеж является признаком крушения режима президента страны-агрессора Владимира Путина. Кроме того, "военный переворот" стал прямым следствием российской военной агрессии против Украины.

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