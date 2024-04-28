В сети запустили фейк об эвакуации из-за обстрелов на Полтавщине: что говорят в ГСЧС

В сети запустили новый фейк, ориентированный на жителей Полтавской области Украины. Якобы в ряде населенных пунктов Кременчугского района, в том числе в самом Кременчуге, "оглашена добровольная эвакуация" в связи с угрозой российских обстрелов.

Эта информация не соответствует действительности! Сообщения, которые рассылаются жителям региона через Telegram, написаны якобы от ГСЧС. Однако ведомство подобных рассылок не делало, а эвакуации из Кременчугского района по состоянию на 28 апреля не было. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призвала украинцев не доверять сомнительным источникам информации.

В фейковом предупреждении, которое запустили неизвестные, жителям отдельных районов Кременчуга рекомендуют эвакуироваться в ближайшие дни.

Причиной указана "высокая вероятность ракетных ударов РФ по Кременчугской ГЭС" (она находится на территории города Светловодск). Территорию рядом якобы может затопить, утверждают неизвестные авторы.

"Подобные сообщения являются вражеским информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации", – объяснили в ГСЧС Украины.

Как ранее писал OBOZ.UA, прокремлевская пропаганда продолжает тянуть фейк о "конфликте" президента Владимира Зеленского и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Недавно противник начал распространять неправдивые сообщения: мол, генерала арестовали и "держат под усиленной охраной".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!