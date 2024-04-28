УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В сети запустили фейк об эвакуации из-за обстрелов на Полтавщине: что говорят в ГСЧС

Дарья Дурова
War
1 минута
1,3 т.
Кременчугская ГЭС

В сети запустили новый фейк, ориентированный на жителей Полтавской области Украины. Якобы в ряде населенных пунктов Кременчугского района, в том числе в самом Кременчуге, "оглашена добровольная эвакуация" в связи с угрозой российских обстрелов.

Эта информация не соответствует действительности! Сообщения, которые рассылаются жителям региона через Telegram, написаны якобы от ГСЧС. Однако ведомство подобных рассылок не делало, а эвакуации из Кременчугского района по состоянию на 28 апреля не было. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призвала украинцев не доверять сомнительным источникам информации.

В фейковом предупреждении, которое запустили неизвестные, жителям отдельных районов Кременчуга рекомендуют эвакуироваться в ближайшие дни.

Причиной указана "высокая вероятность ракетных ударов РФ по Кременчугской ГЭС" (она находится на территории города Светловодск). Территорию рядом якобы может затопить, утверждают неизвестные авторы.

В сети распространяется новый фейк

"Подобные сообщения являются вражеским информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации", – объяснили в ГСЧС Украины.

Кременчугская гидроэлектростанция на карте
Кременчугская гидроэлектростанция

Как ранее писал OBOZ.UA, прокремлевская пропаганда продолжает тянуть фейк о "конфликте" президента Владимира Зеленского и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Недавно противник начал распространять неправдивые сообщения: мол, генерала арестовали и "держат под усиленной охраной".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!