Утром 31 декабря 2024 г. в российской Северной Осетии сообщили об атаке беспилотников. В связи с этим был временно закрыт аэропорт в столице республики Владикавказе.

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Об этом сообщают российские СМИ. Глава региона Сергей Меняйло заявил, что около 9:30 силами ПВО над полигоном Шалхи якобы был сбит беспилотный аппарат.

Он добавил, что с 4:00 утра в регионах Северо-Кавказского федерального округа был введен режим беспилотной опасности. Аэропорт "Владикавказ" временно прекратил прием и отправку рейсов.

По состоянию на 10:20 вблизи Владикавказа силы ПВО сбили еще один беспилотник. Указывается, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области РФ после ночной атаки дронов 31 декабря вспыхнул пожар на нефтебазе в городе Ярцево. Власти края подтвердили ЧП, но утверждают, что к ним привели якобы обломки сбитого БПЛА. В то же время в российских пабликах не прекращали публиковать кадры мощной "бавовны".

Как сообщал OBOZ.UA, в стране-агрессоре России в понедельник, 30 декабря, пожаловались на взрывы в городе Льгов в Курской области. В сети публикуют кадры "бавовны" и утверждают, что есть прилеты по расположению войск РФ.

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