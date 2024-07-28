В Швейцарии отказались передать Украине доходы от замороженных активов РФ

В Швейцарии отказались передать Украине доходы от замороженных активов страны-агрессора, хранящиеся в банках страны. Там отметили, что они не будут следовать примеру Европейского Союза.

Видео дня

Об этом пишет швейцарский вещатель Swissinfo. Они ссылаются на Государственный секретариат по экономическим вопросам. В ведомстве отметили, что эта позиция касается именно Швейцарии.

"Швейцария не будет следовать подходу ЕС по этому вопросу. Согласно законодательству и международным обязательствам, страна не может получать "никаких чрезвычайных доходов в связи с средствами российского центрального банка", – говорится в ответе госсекретариата.

Издание отмечает, что по состоянию на апрель 2024 года общая стоимость активов Центробанка РФ, замороженных в Швейцарии, составила немногим более 7 миллиардов швейцарских франков (около 7,08 млрд евро). В эту сумму не входят замороженные средства, принадлежащие физическим лицам или компаниям, связанным с Россией.

Напомним, 24 июля стало известно о том, что ЕС, США и другие союзники по G7 сейчас работают над завершением планов по предоставлению Украине 50 миллиардов долларов ссуд до конца текущего года. Эта сумма будет покрыта за счет будущих доходов от замороженных активов российского центрального банка, согласно соглашению, достигнутому на июньском саммите лидеров "Большой семерки". Уже 26 июля Евросоюз объявил о выделении 1,5 млрд евро для помощи Украине. Это первый взнос из прибыли, полученной от замороженных российских активов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украина в скором времени получит от Европейского Союза первый транш в размере 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных активов государства-агрессора России. Ожидается, что это произойдет в начале августа 2024г.

– Эти средства пойдут на закупку необходимого вооружения, ПВО, артиллерийских снарядов и на развитие нашего ОПК, заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!