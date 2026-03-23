В Силах обороны опровергли продвижение врага в Волчанске и Синьковке: какая ситуация на самом деле. Карта

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска успешно отражают атаки противника, несмотря на активные штурмы. Заявления о продвижении оккупантов в Волчанске и Синьковке оказались недостоверными.

Видео дня

В целом Силы обороны нейтрализовали 13 атак врага за 22 марта 2026 года. Об этом сообщает Группировка объединенных сил.

По данным группировки объединенных сил, на Южно-Слобожанском направлении противник атаковал позиции в сторону Старицы, Волчанских Хуторов, Зыбино и Охримовки.

Штурмовые группы оккупантов понесли потери, а украинские подразделения удерживают свои позиции. Сообщения о якобы продвижении врага в Волчанске и Синьковке не соответствуют действительности.

На Великобурлукском направлении ситуация стабильная, существенных изменений нет. Российские захватчики накапливают силы для возможного возобновления наступления, однако пока успеха не имеют.

На Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону в сторону Боровской Андреевки, Купянска, Новоплатоновки и Ковшаровки. Украинские войска отбили атаки и нанесли потери штурмовым группам противника.

На Лиманском направлении также отражены штурмы в районах Среднего, Ставков, Шийковки и Дибровы. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать силы противника, замедляя его наступление и сохраняя контроль над ключевыми позициями.

По состоянию на 23 марта фронт остается стабильным, украинские войска удерживают оборону по всем направлениям и активно нейтрализуют попытки врага продвинуться.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе российские войска возобновили наступательную операцию сразу на нескольких направлениях фронта. Самое высокое количество вражеских атак фиксировалось на Покровском и Александровском направлениях. Однако, из-за прочной обороны наших защитников, командование РФ не смогло выполнить поставленных задач.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!