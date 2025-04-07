В Силах обороны оценили, хватит ли врагу сил для большой десантной операции на юге Украины

Российские войска пока не имеют достаточных ресурсов и сил для масштабной десантной операции на юге Украины. При этом украинская разведка не фиксирует необходимую концентрацию средств и личного состава для форсирования Днепра или масштабного вторжения.

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Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

По словам Волошина, разведка не фиксирует скопления техники или военных, необходимых для форсирования Днепра или большого наступления. В то же время, противник продолжает формировать штурмовые пехотные группы для локальных атак и попыток закрепиться на отдельных участках.

Спикер подчеркнул, что полностью угрозу не исключают, однако пока признаков подготовки к масштабной десантной операции не наблюдается.

"Мы не исключаем такой угрозы полностью, но пока подготовки к десантной операции не наблюдается", – отметил Волошин.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, скорость продвижения российских войск в Украине неуклонно снижается с ноября 2024 года. Отчасти на это повлияли успешные контратаки сил обороны на восточных направлениях фронта.

На фоне снижения темпов продвижения на украинском фронте в армии РФ фиксируется рост потерь личного состава. Военный эксперт Алексей Мельник объяснил этот парадокс и указал, на что Кремль сделал ставку в войне против Украины.

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