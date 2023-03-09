В СИЗО в Крыму нашли еще одного похищенного оккупантами украинца: там держат десятки людей

В СИЗО №2 в оккупированном Симферополе нашли Геннадия Геннадиевича Ласинского 1988 года рождения, которого оккупанты похитили на Херсонщине в прошлом году. Уже в конце октября жителя села Великая Кардашинка Голопристанского района перевезли в Крым.

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Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. Там мужчину держат до сих пор. Ему предъявили обвинения по ст. 222 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия).

С осени Ласинского содержат в СИЗО вместе с другими политическими заключенными с юга Украины. Этих людей российские захватчики схватили на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Предварительно известно, что задержанных подвергали пыткам, а затем перевезли в Крым. В Симферополе для них был создан специальный СИЗО, который контролирует не Федеральная служба исполнения наказаний России, а ФСБ.

По состоянию на конец 2022 года в новом СИЗО №2 содержалось около 110 людей с юга Украины.

"В этом СИЗО находятся люди, которых удерживают вообще без всяких уголовных дел, поэтому к ним не могут попасть адвокаты", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время отступления с Херсонщины оккупанты похитили и вывезли с собой нескольких председателей территориальных общин, которые отказались с ними сотрудничать. Их местонахождение было неизвестно.

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