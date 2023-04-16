В Славянске спасли двух человек, под завалами могут находиться еще четверо – ГСЧС

В Славянске ночью спасли двух человек из-под завалов дома, по которому войска РФ нанесли ракетный удар. Еще четыре человека могут оставаться под руинами.

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Об этом утром 16 апреля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Как рассказали в ГСЧС, по состоянию на 08:00 на месте разрушенного 5-этажного дома продолжаются аварийно-спасательные работы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Спасатели разобрали уже 107 тонн разрушенных строительных конструкций.

"Два человека спасены, тела шести подняты из-под завалов разрушенной пятиэтажки", – сообщили в ГСЧС.

Всего вследствие массированного удара погибли 11 человек, 22 получили ранения.

К проведению работ привлечены 43 человека и 9 единиц техники, из них от ГСЧС привлечены 32 человека личного состава и 8 единиц техники. От других служб – 1 единица техники и 11 человек, уточнили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 14 апреля войска РФ нанесли ракетные удары по Славянску. Под огонь попали жилые многоэтажки, вследствие чего погибли 11 человек. Среди погибших – маленький ребенок.

– Двухлетнего мальчика достали из-под завалов живым, но в машине скорой помощи он умер.

– Его семья буквально на днях вернулась домой из эвакуации. Мать мальчика избежала гибели чудом – за несколько минут до обстрела она вышла в магазин.

– Патрульный полицейский снял на нагрудную камеру видео спасения людей в Славянске. На кадры попал момент попадания ракеты и первые секунды после.