В СНБО дали прогноз, когда возможны массированные атаки России на украинскую энергетику
Россия может возобновить массированные атаки на украинскую энергетику. Такая угроза увеличивается с приближением зимы и морозов.
Украина готовится к российским атакам на энергосистему. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко, принявший участие в открытии выставки "Энергетика в промышленности-2024" в Киеве 15 октября.
По его словам, Украина готовится к массированным ударам российских агрессоров с приближением зимы.
"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике", – считает Литвиненко.
При этом секретарь СНБО подчеркнул, что украинская энергетика в ходе войны показала свою способность реализовать инновационные решения. Благодаря им, подчеркнул Литвиненко, Россия до сих пор не может уничтожить экономику Украины, как бы ни старалась.
Напомним, ранее в этот день стало известно, что министры стран ЕС готовятся к встрече из-за ситуации в энергетике. Она будет посвящена вопросу поставки российского газа, участники обсудят разные планы замены РФ на энергетическом рынке ЕС, а также участие в ней украинской ГТС.
Встреча состоится на фоне истечения сроков соглашения о транзите российского газа через Украину, оно прекратит действовать 1 января.
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