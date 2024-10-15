В СНБО дали прогноз, когда возможны массированные атаки России на украинскую энергетику

Россия может возобновить массированные атаки на украинскую энергетику. Такая угроза увеличивается с приближением зимы и морозов.

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Украина готовится к российским атакам на энергосистему. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко, принявший участие в открытии выставки "Энергетика в промышленности-2024" в Киеве 15 октября.

По его словам, Украина готовится к массированным ударам российских агрессоров с приближением зимы.

"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике", – считает Литвиненко.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что украинская энергетика в ходе войны показала свою способность реализовать инновационные решения. Благодаря им, подчеркнул Литвиненко, Россия до сих пор не может уничтожить экономику Украины, как бы ни старалась.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что министры стран ЕС готовятся к встрече из-за ситуации в энергетике. Она будет посвящена вопросу поставки российского газа, участники обсудят разные планы замены РФ на энергетическом рынке ЕС, а также участие в ней украинской ГТС.

Встреча состоится на фоне истечения сроков соглашения о транзите российского газа через Украину, оно прекратит действовать 1 января.