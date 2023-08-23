В состоянии готовности находится вражеский Ту-22: чего ждать Украине в День Независимости и когда возможны атаки

Не исключено, что российские оккупационные войска попытаются ударить по территории Украины с воздуха на День Независимости нашей страны. В Главном управлении разведки Минобороны предполагают, что такой обстрел может быть совершен как 24 августа, так и 23 или 25-го.

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Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в комментарии "РБК-Украина" отметил: противник начал принимать решение о нанесении удара быстрее, поэтому атака может произойти в любое время. Он подчеркнул, что у нашей разведки есть четкие данные о том, сколько снаряженных носителей ракетного вооружения воздушного, морского и наземного базирования находятся в России и на временно оккупированных территориях Украины.

Скибицкий сообщил, что в состоянии готовности Ту-22. Эти вражеские самолеты являются основными носителями ракет Х-22.

При этом, по словам представителя ГУР, недавняя "бавовна" на российском аэродроме "Шайковка" наверняка несколько изменит планы агрессора.

"Мы не исключаем, что обстрел может произойти и 23, и 25 августа, или 24-го. В любом случае враг будет делать все для того, чтобы держать нас в постоянном напряжении", – заявил Скибицкий.

Также он напомнил, что российские военные два дня подряд поднимали в воздух МиГ-31К – носители "Кинжалов".

"К тому же агрессор начал быстрее принимать решение о нанесении удара, что мы видим в последнее время. Поэтому следует быть готовым к тому, что враг способен нанести ракетные удары по любому объекту в любой день или время", – подытожил Скибицкий.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев также не исключил обстрел со стороны РФ. На странице в Facebook он призвал украинцев не игнорировать сирены.

"Что можно ожидать от врага, ведущего войну против Украины? Конечно, наглых действий. Но мы должны понимать, что защита собственной жизни и здоровья является обязанностью каждого гражданина", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Как писал OBOZREVATEL, украинцы 23 августа отмечают День флага, а 24-го – День Независимости. До полномасштабной войны эти дни были государственными выходными, но в связи с военным положением это отменяется.

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