Неизвестный беспилотник атаковал аэродром 'Шайковка' в РФ: сообщают о повреждении самолета Ту-22М3

Россию снова постигли атаки на аэродромы. В понедельник, 21 августа, в стране-агрессоре заявили, что неизвестный беспилотник атаковал аэродром "Шайковка" в Калужской области и повредил самолет Ту-22М3.

Видео дня

Об этом сообщают росСМИ. Пропагандисты заявили, что якобы украинский дрон упал на территорию аэродрома около восьми часов утра.

"По нашей информации, это был гражданский коптер, дооснащенный СВУ и усиленной батареей –его вовремя заметили и сбили. На месте падения дрона образовалась воронка и разгорелся пожар, который потушили люди на месте, без привлечения МЧС. Предварительно, жертв и разрушений нет", – пишут СМИ.

Отмечается, что самолет, который получил повреждения, был неиспользуемый.

К слову, Ту-22М3 – это дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие.

Примечательно, что незадолго до этого был атакован дронами Кировский район данной области. Но губернатор региона Владислав Шапша заявил, что атака была отражена.

Кроме того, это не первая атака неустановленным дроном по этому аэродрому. Прошлая состоялась 7 октября 2022 года. Тогда значительных повреждений борта не получили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 20 августа, около 03:20 в российском городе Курск прозвучал мощный взрыв. В районе железнодорожного вокзала виднелся дым. Также взрывы прогремели в Московской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!