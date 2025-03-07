В США наступили темные времена, но не американцы и не европейцы должны выиграть эту войну: интервью с Олегом Симорозом

Ситуация, когда крупнейший партнер Украины – США – планирует полностью прекратить военную помощь, является настоящим вызовом. В частности, это может сказаться на дальнобойной артиллерии, ведь именно Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем и поставщиком снарядов 155-го калибра. Ракеты для систем ПВО Patriot также связаны с США.

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В сложившейся ситуации многое будет зависеть как от европейских партнеров Украины, так и от отечественного ВПК. Европа имеет современные мощные военные производства, и больше всего, чего сегодня ей не хватает – подлинного единства. В свою очередь Украине нужно осознать необходимость развивать собственные производства, чтобы не зависеть от политических перипетий в странах-партнерах. В частности, необходимо наладить собственное производство снарядов.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

– Глава США Дональд Трамп может полностью прекратить военную помощь Украине. По вашим оценкам, действительно ли это крайне критическая проблема для нас?

– Эту проблему нельзя недооценивать, ведь это очень важно. Наш основной артиллерийский снаряд на фронте для дальнобойной артиллерии – это 155-й калибр. Крупнейший его производитель и поставщик – США. Равно как и артиллерийских средств и многого другого.

Наверное, наиболее острыми будут проблемы с нашими войсками противовоздушной обороны, потому что одним из лучших вооружений ПВО является система Patriot. Производство установок и ракет для них связано с США.

Если мы говорим о 155-м снаряде, то лицензия на его производство есть в Польше. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы покрыть необходимые объемы, потому что Европа была и есть не готова к таким объемам. Но все это можно решать путем запуска новых конвейеров производств, в том числе в Украине для Украины. Но с Patriot не все так радужно. Это более дорогая история.

Так что следует признать, это серьезная проблема.

– Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала план перевооружения ЕС и поддержки Украины, состоящий из пяти направлений. Она также подчеркнула, что Европа в сложившейся ситуации должна действовать активно и быстро. По вашим оценкам, можем ли мы, скажем, к лету иметь существенное усиление с европейской стороны?

– Безусловно, мы можем это иметь. Я сейчас не берусь анализировать сроки, много информации о возможностях оборонных заводов Евросоюза закрыто. Многое будет зависеть и от того, насколько ЕС будет единым. Потому что на самом деле по сравнению с США Европейский Союз – перспективный союзник Украины в том плане, что экономика ЕС оценивается как более сильная и по человеческим и природным ресурсам, и по ВВП, и по многому другому.

Но главный вопрос в единстве Европы. Сейчас мы получаем очень негативные сигналы ЕС от Венгрии, которая в очередной раз блокирует ряд решений в поддержку Украины. И сейчас проблема с единством очень острая. Европе надо, наконец, начать с этим что-то делать, ведь не может Венгрия под руководством марионетки Путина, которая экономически и с точки зрения ситуации безопасности для Евросоюза, будем откровенны, ничего не делает, диктовать свои правила игры.

Предприятия, которые производят оружие, у них есть, самые современные в мире. Великобритания сейчас активно демонстрирует консолидацию с Европейским Союзом в плане безопасности Украины. Это позитив. Сейчас все будет зависеть от того, будет ли у Европы реальный план военной помощи. Потому что мы до сих пор видим повторение ошибок с попыткой договориться с Путиным, хотя эти ошибки должны научить Европу еще с 2014 года. Ведь очевидно, что это пустые разговоры. Путин понимает исключительно язык силы, и остановить его может исключительно оружие.

И у Европы такие возможности есть. Достаточно развитые страны – Швеция, Дания, у них серьезные предприятия, хотя наиболее мощные игроки – это Франция, Германия, Британия, Италия, Испания. Консолидации этих стран, которые я назвал, хватит, чтобы показать, что Европа может давать Украине оружие в надлежащих объемах. Все сейчас в их руках. Поймут ли они это? Это главный вопрос.

– По вашему мнению, существует ли реальная опасность того, что фронт может посыпаться?

– Это сложный вопрос. На него нельзя давать утвердительных ответов. В настоящее время ВСУ сдерживают врага, и нельзя говорить, что фронт может посыпаться. Учитывая ситуацию с вооружением – да, она может создать очень существенные проблемы, но насколько корректно слово "посыпаться"... Я бы его не употреблял.

Следует отметить, что на самом деле все зависит от нас. Эту историю можно было предположить хотя бы из риторики Трампа, которая была до и после его инаугурации. К сожалению, этого следовало ожидать. В США сейчас темные времена, и так получилось, что это наш главный партнер. Но в этом контексте не нужно забывать о нашем отечественном оборонно-промышленном комплексе. На самом деле это один из главных факторов в этой войне.

Потому что не американцы и не европейцы будут выигрывать войну, защищать Украину. Их можно называть партнерами, но ни одного из них нельзя назвать союзниками. Это большая проблема для нас, но в то же время большая мотивация к тому, чтобы мы развивали свое оружие, чтобы противостоять врагу.

Но я не вижу достаточных действий от украинской власти. У нас ничего не делается для того, чтобы наполнять бюджет с тех же военного сбора и направлять именно на развитие оборонно-промышленного комплекса. С 2014 года у нас оккупирован патронный завод в Луганске, но никаких действий за эти 11 лет не было предпринято. Мы не можем быть постоянно зависимы от внутренних перипетий у наших партнеров. Это очень опасно. И мне очень не нравится, что украинские власти не хотят сказать народу, что нужно развивать собственный ВПК. В то же время мы видим, как олигархат заканчивает 2024 год со сверхприбылями. Это ненормально.