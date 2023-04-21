В США не верили, что Украина может удержать Бахмут, но хитрая тактика ВСУ сработала: утечка секретных документов раскрыла громкие данные

Еще в январе 2023 года Вашингтон посылал в Киев несколько решительных предупреждений, что украинской армии следует отойти от Бахмута Донецкой области, поскольку оборона города не увенчается успехом. Однако спустя несколько месяцев ВСУ продолжают мужественно отбивать врага и для оккупантов Бахмут остается неприступной крепостью.

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О таких мрачных настроениях Пентагона стало известно, в том числе, и из нашумевших документов, "слитых" в сеть, передает The Washington Post. В свою очередь Киев категорически отвергал такое предложение США, объясняя сакральную ценность Бахмута.

"Оборона этого города необходима для поддержания национального духа и лишения России права хвастаться какими-либо территориальными приобретениями. Украина заявила, что затянувшиеся бои в Бахмуте подорвали силы России, там убито много вражеских солдат, особенно из группы наемников ЧВК "Вагнер", – передает издание позицию военного руководства ВСУ.

Украинский полковник Павел Палиса заявил, что способность удерживать части города на месяцы дольше, чем предполагалось, у бойцов Сил обороны появилась благодаря сочетанию классического ведения войны и передовой разведки дронами, включая многоуровневое подавление сигналов.

"Противник все чаще использует глушение наших навигационных систем. Если у нас не будет глаз в воздухе, мы не сможем поразить противника артиллерийским огнем. У нас не так много артиллерийских снарядов. Так что наш артиллерийский огонь должен быть точным", – подчеркнул он.

В просочившемся документе также предлагалось ухудшить боевой дух российских войск и поощрить дезертирство с помощью "кампании физиологических операций". Еще один пункт призывал Украину наносить удары по многочисленным российским силам "усовершенствованными обычными боеприпасами двойного назначения" — артиллерией и ракетами, более известными как кассетные боеприпасы, — для противодействия атакам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля газета The New York Times сообщила, что в сети появилась новая порция документов США, в том числе и секретных, по Украине, Китаю и Ближнему Востоку. В открытый доступ могло "просочиться" более сотни секретных данных.

При этом некоторые из военных документов США, слитых в сеть, не прошли проверку оригинальности – в Белом доме назвали их подлогом. Проверка продолжается, какой процент уже исследован, не уточняется.

Ведущую роль в распространении документов из утечки Пентагона сыграл антиукраинский Telegram-канал Donbass Devushka. Одним из администраторов канала была бывшая унтер-офицерша Военно-морских сил США Сара Билс.

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