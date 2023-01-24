В США отметили успехи ВСУ возле Кременной: линия фронта приближается к городу. Карта боевых действий

На Луганщине линия фронта постепенно приближается к Кременной. Там украинские защитники понемногу продвигаются к временно оккупированным городам, а российские захватчики, пытаясь остановить их, привлекают свои резервы.

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В атаку враг отправляет бывших заключенных, которые идут в бой даже по минным полям, рассказал в эфире телемарафона глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. В то же время успехи ВСУ на этом направлении оценили в США (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам украинского чиновника, Силы обороны продвигаются по пути Сватово – Кременная. Самая тяжелая ситуация в регионе – со стороны Лисичанска. В частности, в Белогоровке – этот поселок оккупанты атакуют непрерывно.

"Деоккупация каждого метра Луганщины – это героизм украинских военных. Очень много реш*стской живой силы и заминированность территории делают наше продвижение медленным, но мы ежедневно шагаем вперед. Мы сохраняем огневой контроль над трассой Сватово – Кременная, логистика ор*ов значительно нарушена", – рассказал Гайдай.

Тем не менее он выразил надежду, что в ближайшее время будут хорошие новости из Луганского направления.

Отметим, что Кременная была оккупирована войсками РФ в апреле 2022 года. Сегодня возле города идут тяжелые бои. Вместе с тем в США видят успехи воинов Сил обороны Украины на этом участке фронта, заявил корреспондент Пентагона Джек Детч.

"США видят, что украинские контрнаступления вблизи оккупированной Россией Кременной принесли некоторые дополнительные успехи", – написал он в Twitter со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гайдай рассказал о "бавовне" для кадыровцев в Кадиевке, где ВСУ накрыли "джахид-гостиницу". Он подчеркнул, что на Луганщине захватчики несут потери, а "мобики" из Москвы попадают в плен.

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