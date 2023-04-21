В США тыкали Путина носом, что война в Украине не результат, а причина расширения НАТО

Российский диктатор Владимир Путин допустил серию серьезных просчетов, начав полномасштабное вторжение в Украину. Развязанная им война стала причиной расширения НАТО.

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Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после состоявшейся в пятницу, 21 апреля, заседания Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне, пишет британская Sky News. Министр обороны США подверг критике президента страны-агрессора России.

Ллойд Остин назвал основные просчеты Путина.

"Он думал, что Украина не даст отпор, но Украина крепка при поддержке своих партнеров. Путин думал, что наше единство разрушится, но жестокая война, которую начала Россия, только сблизила нас", – подчеркнул глава Пентагона.

Министр обороны США поздравил нового члена НАТО в Рамштайне и напомнил, что в скором времени к Североатлантическому союзу присоединится еще одна страна.

"Я замечу, что Финляндия, которая уже давно участвует в этой контактной группе, сегодня здесь как новый союзник по НАТО, подозреваю, что Швеция вскоре придет за ней", – сказал Остин.

"Это делает кое-что кристально ясным: война по выбору Путина не является результатом расширения НАТО, а причиной расширения НАТО", – добавил глава Пентагона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии 21 апреля состоялось новое заседание "Рамштайна". Страны-партнеры обсудили свои возможности по усилению украинской армии.

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