В США заявили, что Китай оказывает России 'очень существенную' помощь в военной сфере

В Государственном департаменте США заявили, что Китай оказывает России "весьма существенную" помощь в укреплении ее военной машины. Взамен же Москва передает Пекину свои секретные военные технологии по разработкам подводных лодок и ракет.

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Соответствующее завление сделал во вторник, 10 сентября, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл после встреч с коллегами из Евросоюза и НАТО в Брюсселе, передает американская газета Politico. Как отмечает издание, ранее США говорили о снабжении Китаем технологий двойного назначения, которые могут применяться в военных и гражданских целях, в настоящее же время Вашингтон "недвусмысленно заявляет, что Китай помогает российским военным".

Поскольку РФ сталкивается с международными санкциями, ей отчаянно нужны технологии для увеличения своего военного производства, чтобы иметь возможность продолжать войну против Украины, говорится в статье.

"Это не возможности двойного назначения. По сути, они напрямую применяются к российской военной машине. Это составные части весьма существенных усилий со стороны Китая по поддержке, построению и диверсификации различных элементов российской военной машины", – сказал Кэмпбелл, имея в виду последние поставки материалов из Китая в РФ.

Он добавил, что в США видят "усилия на самом высоком уровне обоих правительств, направленные на то, чтобы попытаться скрыть и защитить определенные элементы этого тревожного сотрудничества".

"Большая часть этой деятельности загнана в подполье", – заявил американский дипломат.

По его словам, возможности, которые предоставляет РФ китайским партнерам, – это "поддержка в областях, где ранее они откровенно не хотели напрямую взаимодействовать с Китаем".

Так, в обмен на помощь Пекина Россия начала предоставлять Китаю подводные лодки, ракеты и другие чувствительные технологии, хотя "исторически с осторожностью относилась к предоставлению Пекину своих новейших военных технологий", говорится в статье.

"Мы обеспокоены определенным количеством военных арен, где, как представляется, есть определенная решимость оказать Китаю большую поддержку. Это связано с операциями на подлодках, аэронавигационной деятельностью, включая стелс (снижение заметности боевых машин для разных систем наблюдения. – Ред.); это также касается ракетных возможностей", – сказал Кэмпбелл.

По словам Кэмпбелла, новые технологии, которые получает Пекин, будут представлять опасность не только для США, но и для Индии, Австралии, Японии и Южной Кореи, "если Китаю удастся добиться от России более активного участия в совершенствовании определенных военных возможностей".

Новое откровение Кэмпбелла прозвучало через две недели после того, как советник по национальной безопасности США Джейк Салливан совершил свою первую поездку в Пекин и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и другими высокопоставленными чиновниками, отмечает Politico.

В Китае при этом неоднократно официально отрицали, что поставляют России оружие для использования против Украины, и утверждали, что Пекин занимает "беспристрастную позицию" в отношении войны.

Власти США в свою очередь усиливают давление на Европу, требуя от нее более решительно отреагировать на поддержку Пекином Москвы в войне РФ против Украины, пишет Politico.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября в Китае официально отреагировали на планы РФ внести изменения в свою ядерную доктрину, чтобы расширить перечень случаев применения ядерного оружия. Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что ядерную войну невозможно выиграть, и подчеркнула, что ядерное оружие нельзя использовать для ведения боевых действий.

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