В США заявили, что у них заканчиваются боеприпасы из-за помощи Украине

Из-за оказания Вашингтоном военной помощи Украине США сталкиваются с исчерпанием собственных запасов боеприпасов. По этой причине Джо Байден приказал своему Пентагону быстро работать над расширением возможностей США по производству всех боеприпасов

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Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Для пополнения запасов до приемлемого уровня потребуется достаточно долгое время.

Он отметил, что после принятия должности администрация президента Джо Байдена выяснила, что общие запасы стандартных боеприпасов 155, широко используемых в артиллерийских выстрелах и являющихся стандартными для НАТО, оказались относительно недостаточными.

Согласно Салливану, администрация также выяснила, что восстановление запасов до приемлемого уровня потребует годы, а не месяцы. Это представляет собой сложную задачу для страны, которая активно включена в украинский конфликт.

"Президент Байден приказал своему Пентагону быстро работать над расширением возможностей США по производству всех боеприпасов, которые могут понадобиться нам в любой конфликт и в любое время. Месяц за месяцем мы наращиваем наши возможности по поставкам боеприпасов", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, проект оборонного бюджета на следующий год, принятый Палатой представителей Конгресса США, был передан на рассмотрение Сенату. В рамках данного проекта была выделена сумма в размере 300 миллионов долларов на поддержку Украины.

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