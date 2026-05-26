В Сумах российский дрон пробил крышу многоэтажки: повреждена квартира. Фото и видео

Вечером в понедельник, 25 мая, российские оккупанты устроили дроновую атаку на Сумы. Попадание зафиксировано в Заречном районе, там вражеский БпЛА пробил крышу многоэтажного дома.

К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Ударом дрона в многоквартирном жилом доме пробита крыша и плита перекрытия. Значительные повреждения вследствие атаки РФ есть в одной из квартир на верхнем этаже.

"Произошло падение обломков на трех локациях. Продолжается обследование территории и обезвреживание взрывоопасных предметов", – написал Кривошеенко.

Последствия удара РФ также показал и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

"Зафиксировано попадание в крышу многоэтажного дома. Вследствие происшествия повреждена одна из квартир. На месте работают все соответствующие службы", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, на окраине Сум 23 мая россияне ударили по траурной колонне. Враг направил беспилотник на людей, которые пришли на похороны. Известно, что пострадали девять человек, один человек находится в тяжелом состоянии, еще один мужчина умер в больнице.

