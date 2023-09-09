В Сумах умерла женщина, как пострадала в результате ракетного удара РФ по городу

Российские войска 8 сентября нанесли ракетный удар по частному сектору города Сумы, пострадали три человека. Впоследствии одна из пострадавших скончалась от полученных травм.

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Об этом сообщили в Сумской областной военно-гражданской администрации. Смерть получившей ранения жительницы Сум настала накануне вечером.

"Вчера в больнице скончалась жительница города Сумы, которая получила травмы в результате вражеского ракетного удара по частному сектору областного центра. Наши соболезнования родным и близким погибшей. Страна-террорист уничтожает все живое на своем пути, оставляя вокруг только смерть, боль и слезы. Не простим!" – отмечено в сообщении.

Напомним, 8 сентября оккупанты нанесли удар по частному сектору в Сумах. Ракета попала в частные дома в районе Казацкого проспекта. В результате очередного военного преступления РФ пострадали три человека.

В ГСЧС Украины сразу после удара сообщали, что из-под завалов чрезвычайники спасли мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р.). Впоследствии количество пострадавших возросло до трех человек.

Также был разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади.