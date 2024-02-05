В Сумской области ограниченно пригодный отказался от боевой повестки из-за 'больного позвоночника': какое решение принял суд

В Сумской области ограниченно годный отказался от боевой повестки из-за проблем со здоровьем, а именно "больной позвоночник". Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

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Об этом идет речь в приговоре Лебединского районного суда Сумской области. По данным суда, подозреваемый состоит на военном учете офицеров.

По заключению ВЛК, в ноябре 2022 года его причислили к категории ограниченно пригодных для службы в армии. Вскоре в военкомате попытались вручить ему боевую повестку на отправку на службу, но мужчина отказался ее принимать.

Во время судебного заседания подозреваемый отрицал свою вину. Он утверждал, что получил телефонный звонок от военкомата с просьбой явиться к ним. Прибыв в ТЦК ему пытались вручить повестку, но житель Сумщины отказался ее принимать. Он настаивал на том, что испытывает серьезные проблемы с позвоночником, о чем сообщил работникам ТЦК. Офицер запаса также указал, что после этого он прошел МРТ по подтверждению своих медицинских проблем.

На суде врач-травматолог сообщил, что в августе подсудимый прошел МРТ, во время которого были обнаружены следующие патологические состояния: остеохондроз грудно-поясничного отдела позвоночника, болевой синдром, протрузии дисков т3, т4, т7, т8, спондилоартроз, протрузии дисков л3, л4, л5, с1, умеренное нарушение функций позвоночника.

Врач-член ВЛК отметила, что в результате диагноза "остеохондроз грудно-поясничного отдела позвоночника с умеренным нарушением функций" подсудимого признано ограниченно пригодным к службе во время действия военного положения, и это решение не было обжаловано им.

После анализа материалов дела суд принял решение признать старшего лейтенанта виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области суд присудил испытательный срок мужчине, который почти полтора года уклонялся от мобилизации, считая себя "ограниченно пригодным", хотя "успешно" прошел ВЛК. На суде он сказал, что имеет проблемы со здоровьем и ухаживает за больным отцом.

Ранее в ГНСУ назвали самые популярные способы побега за границу уклонистов. Иногда они предъявляют на КПП поддельные документы, другой маршрут – участки границы вне пунктов пропуска, когда, например, мужчины пытаются переплыть границу через реки.

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