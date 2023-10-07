В Сумской области погиб подросток, нашедший взрывчатку во дворе: детали трагедии

В Сумской области погиб подросток, нашедший взрывоопасный предмет во дворе. Чрезвычайная ситуация произошла 6 октября около 10:00 в Ахтырском районе.

Об этом сообщили в ГУНП в Сумской области. В доме, во дворе которого произошел взрыв, проживает многодетная семья.

Мать погибшего 14-летнего парня рассказала, что во время происшествия она вместе с другими детьми находилась в доме, а еще один сын находился во дворе, где разбирал рыбацкие сети.

В этот момент и раздался взрыв. Женщина выбежала во двор и увидела, что у сына сильно травмированы руки и тело. Подростка госпитализировали в медицинское учреждение, но в больнице он скончался.

По предварительным данным правоохранителей, в руках у парня сорвался неизвестный взрывной предмет.

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Напомним, в селе Липовка Киевской области во время разминирования на противотанковой мини взорвался робокар Т-800. Работы проводила неправительственная организация Halo Trust.

Также ранее сообщалось, что в Вышгородском районе Киевской области 20 сентября в лесу на мини взорвался легковой автомобиль. В результате взрыва водитель получил смертельное ранение и погиб на месте происшествия.

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