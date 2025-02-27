За сутки на фронте произошло 110 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Защитники Украины за прошедшие сутки отбили три десятка российских штурмов на Покровском направлении, а всего на фронте произошло 110 боевых столкновений. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, четырем пунктам управления, станции РЭБ, артиллерийскому средству и еще одному важному объекту армии РФ.

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Накануне агрессор нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 81 авиационный удар (сбросили 121 КАБ), сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 27 февраля. Кроме этого, оккупанты совершили около 6000 обстрелов, в том числе 109 – из реактивных систем залпового огня, привлекли для поражения 2557 дронов-камикадзе.

В частности, из авиации военные преступники обстреливали районы Глухова, Николаевки, Семеновки, Машево, Волчанских Хуторов, Гуляйполя, Зализничного, Варваровки, Львово.

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи в сторону Волчанска, Строевки и Двуречной.

На Купянском направлении произошло пять российских атак, защитники отражали вражеские штурмы недалеко от Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал пять раз, пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Колодцев, Новолюбовки, Грековки и Зеленой Долины.

На Северском направлении украинские воины успешно отразили атаку захватчиков в районе Григоровки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах Часова Яра, Новомарково, Васюковки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецкого и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Проминь, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка.

На Новопавловском направлении армия РФ совершила 19 атак в сторону Константинополя, Раздольного, Шевченко и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили три атаки врага в сторону Чаривного.

На Ореховском направлении захватнические войска дважды штурмовали позиции Сил обороны в районе Пятихаток.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки оккупанты активных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области РФ и за прошедшие сутки отразили 18 штурмовых действий российских войск, которые нанесли 16 авиаударов (сбросили 21 КАБ) и совершили 463 обстрела (36 – из РСЗО).

Как сообщал OBOZ.UA, боец 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь" отметил, что в штурмы на Покровском направлении враг отправляет оккупантов на костылях. По словам военного, ныне враг перегруппировывается и через некоторое время снова пойдет в активные наступления.

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