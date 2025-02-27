Россиян на костылях бросают в мясные штурмы на Покровском направлении: военный рассказал о ситуации

Российская террористическая армия не прекращает применять тактику мясных штурмов на всей линии фронта в Украине. Для наступления на позиции ВСУ захватчики бросают в бой даже раненых.

Видео дня

Кроме того, сейчас россияне перегруппируются и через некоторое время снова пойдут в активные штурмы. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказал военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь".

По словам военнослужащего, раненых россиян даже на костылях бросают в мясные штурмы на Покровском направлении. Защитник отмечают, что украинские бойцы очень удивляются, когда видят такие случаи.

Также боец ВСУ прогнозирует, что россияне перегруппируются, чтобы через некоторое время снова пойти в активные штурмы. При этом он не исключает, что на Покровское направление враг перебросит резервы с других участков фронта.

В то же время военнослужащий не исключает, что в ближайшем будущем враг сделает приоритетным другое направление, в частности, Новопавловское или Краматорское.

Напомним, украинские воины выбили российских оккупантов из Котлино на Донетчине. Там враг накапливал силы для дальнейшего выхода на трассу Покровск – Днепр с целью усложнения логистики Сил обороны по всему Покровскому направлению.

Ранее в ОСГВ "Хортица" заявили, что ВСУ освободили село Песчаное на Покровском направлении. Также захватчиков потеснили из населённых пунктов, расположенных рядом. Успеха украинские воины добились в результате ряда эффективных контратак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!