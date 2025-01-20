В сутки на фронте произошло 189 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Ситуация на фронте остается напряженной, противник, пользуясь многочисленным преимуществом в войсках и технических средствах, непрерывно атакует наши позиции. Несмотря на это, украинские защитники устойчиво удерживают свои рубежи и наносят врагу серьезные потери.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба по состоянию на 08:00 20 января 2025 года. За минувшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений.

За прошедшие сутки противник нанес один ракетный удар, использовав одну ракету, и 40 авиаударов с применением 59 управляемых авиабомб (КАБ). Также зафиксировано более пяти тысяч обстрелов, в том числе 114 из реактивных систем залпового огня и использование 2832 дронов-камикадзе для ударов.

Авиаудары врага были направлены по районам населённых пунктов Александровка, Большая Писаревка (Сумская область), Гремяч, Михальчина Слобода, Куты Первые (Черниговская область), Волчанские Хутора, Волчанск (Харьковская область), Троицкое, Алексеевка, Новополь, Разлив (Донецкая область).

В течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по пяти местам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по двум средствам противовоздушной обороны противника.

На Харьковском направлении враг при поддержке авиации трижды пытался прорвать оборонные позиции украинских защитников близ Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано 13 атак врага. Украинские защитники отражали штурмовые действия оккупантов в районах населенных пунктов Строевка, Песчаное, Колесниковка, Загрызово, Кутьковка, Новая Кругляковка и Лозовая.

На Лиманском направлении враг совершил 17 атак, пытаясь прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Надия, Новосергеевка, Першотравневе, Зеленый Гай, Макеевка, Новосадово, Заречное, Колодязи, Зеленая Долина, Терны, а также в районе Серебрянского леса.

На Северском направлении противник провел наступательные действия в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Украинские силы успешно отразили две атаки.

На Краматорском направлении оккупанты предприняли семь попыток наступления вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг атаковал 19 раз в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники отбили 89 штурмовых действий агрессора в направлении населенных пунктов Зеленое Поле, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Мирноград, Покровск, Звирове, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котлине, Надиевка, Новотроицкое, Новоандреевка, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

На Новопавловском направлении враг за прошедшие сутки совершил 16 атак в направлениях Константинополя и Великой Новоселки, активно применяя авиацию для поддержки своих действий.

На Ореховском направлении кафиры совершили один штурм позиций Сил обороны вблизи Новоандреевки.

Украинские защитники успешно отразили две попытки наступления врага на Приднепровском направлении, препятствуя его продвижению вглубь территории Украины.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки активные действия со стороны противника не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 12 авиаударов с использованием 16 управляемых авиабомб, совершил 416 обстрелов и провел 14 штурмовых действий, которые отбили украинские военные.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба, по состоянию на 20 января, Силы обороны за прошедшие сутки отминусовали около 1690 военных оккупационной российской армии. Также уничтожены не менее 320 единиц военной техники и вооружения оккупантов.

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