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В сутки на фронте зафиксировано 184 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где идут бои. Карта

Катя Поплюйко
War
3 минуты
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В сутки на фронте зафиксировано 184 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где идут бои. Карта

Силы обороны Украины не прекращают наносить армии РФ ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. За прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения.

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Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 6 января. Вчера наша авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 26 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, поразили 4 пункта управления БПЛА, 3 средства ПВО и 5 артиллерийских средств противника.

По уточненной информации, вчера враг нанес 3 ракетных удара на позиции украинских подразделений и населенных пунктах с применением 4 ракет, а также 65 авиаударов, сбросив 99 КАБ. Кроме этого, было совершено 5484 обстрелов, в том числе 188 из реактивных систем залпового огня, и использовано более 2900 дронов-камикадзе для поражений.

Агрессор проводил авиаудары, в районах населенных пунктов Большой Прикил, Отрадное, Купянск-Узловой, Глушковка, Ковшаровка, Райгородка, Копанки, Заречное, Предтечино, Константиновка, Дачное, Сухая Балка, Андреевка, Улакли, Большая Новоселка, Темыревка и Новопавловка.

На Харьковском направлении произошли две вражеские атаки в районе Волчанска, не принесшие оккупантам никакого результата. На Купянском направлении в сутки произошло четыре атаки армии РФ. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызового.

В сутки на фронте зафиксировано 184 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где идут бои. Карта

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь продвинуться недалеко от населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Заречное, Новосергеевка и Первомайское. На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Часового Яра, Ступочек и Предтечиного.

В сутки на фронте зафиксировано 184 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где идут бои. Карта

На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку от Торецка, Щербиновки и Крымского. На Покровском направлении наши бойцы отразили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Соленое, Нововасиловка, Новоелизаветовка и Ясеново.

В сутки на фронте зафиксировано 184 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где идут бои. Карта

На Кураховском направлении ВСУ отразили 27 атак. Основные усилия врага были направлены в районах Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

В сутки на фронте зафиксировано 184 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где идут бои. Карта

На Времивском направлении агрессор совершил 13 штурмов наших позиций вблизи Янтарного, Нового Комара, Новодаровки и в направлении Константинополя. Враг активно привлекал авиацию для ударов на этом направлении. В Приднепровском направлении россияне без успеха атаковали наши позиции один раз.

В сутки на фронте зафиксировано 184 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где идут бои. Карта

На Волынском и Полесском направлениях не наблюдается признаков формирования вражеских наступательных группировок. По границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и БПЛА в районах украинских населенных пунктов.

В сутки на фронте зафиксировано 184 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где идут бои. Карта

Продолжается операция наших Сил обороны в Курской области. Авиация врага наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. На данный момент известно о 8 авиационных ударах с применением 14 КАБ и 445 артиллерийских обстрелов. Украинские воины за последние сутки отразили на этом направлении 47 атак противника.

В сутки на фронте зафиксировано 184 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где идут бои. Карта

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 6 января, во время боев на фронте ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1550 оккупантов. Поэтому общее количество отминусованой в войне живой силы агрессора возросло до 798 040. Наши бойцы также уничтожили 422 единицы военной техники и вооружения врага.

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