В сутки на фронте зафиксировано 184 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где идут бои. Карта

Силы обороны Украины не прекращают наносить армии РФ ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. За прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения.

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Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 6 января. Вчера наша авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 26 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, поразили 4 пункта управления БПЛА, 3 средства ПВО и 5 артиллерийских средств противника.

По уточненной информации, вчера враг нанес 3 ракетных удара на позиции украинских подразделений и населенных пунктах с применением 4 ракет, а также 65 авиаударов, сбросив 99 КАБ. Кроме этого, было совершено 5484 обстрелов, в том числе 188 из реактивных систем залпового огня, и использовано более 2900 дронов-камикадзе для поражений.

Агрессор проводил авиаудары, в районах населенных пунктов Большой Прикил, Отрадное, Купянск-Узловой, Глушковка, Ковшаровка, Райгородка, Копанки, Заречное, Предтечино, Константиновка, Дачное, Сухая Балка, Андреевка, Улакли, Большая Новоселка, Темыревка и Новопавловка.

На Харьковском направлении произошли две вражеские атаки в районе Волчанска, не принесшие оккупантам никакого результата. На Купянском направлении в сутки произошло четыре атаки армии РФ. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь продвинуться недалеко от населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Заречное, Новосергеевка и Первомайское. На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Часового Яра, Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку от Торецка, Щербиновки и Крымского. На Покровском направлении наши бойцы отразили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Соленое, Нововасиловка, Новоелизаветовка и Ясеново.

На Кураховском направлении ВСУ отразили 27 атак. Основные усилия врага были направлены в районах Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

На Времивском направлении агрессор совершил 13 штурмов наших позиций вблизи Янтарного, Нового Комара, Новодаровки и в направлении Константинополя. Враг активно привлекал авиацию для ударов на этом направлении. В Приднепровском направлении россияне без успеха атаковали наши позиции один раз.

На Волынском и Полесском направлениях не наблюдается признаков формирования вражеских наступательных группировок. По границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и БПЛА в районах украинских населенных пунктов.

Продолжается операция наших Сил обороны в Курской области. Авиация врага наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. На данный момент известно о 8 авиационных ударах с применением 14 КАБ и 445 артиллерийских обстрелов. Украинские воины за последние сутки отразили на этом направлении 47 атак противника.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 6 января, во время боев на фронте ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1550 оккупантов. Поэтому общее количество отминусованой в войне живой силы агрессора возросло до 798 040. Наши бойцы также уничтожили 422 единицы военной техники и вооружения врага.

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