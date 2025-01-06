ВСУ отминусовали 1550 оккупантов и 62 российские артсистемы за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1550 военнослужащих захватнической армии РФ. Так что общее количество отминусованной в войне живой силы агрессора возросло до 798 040.

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Накануне защитники также уничтожили 422 единицы военной техники и вооружение врага. Обновленные данные 6 января сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме большого количества личного состава, украинские воины обезвредили 62 артиллерийские системы (всего 21 665), 45 боевых бронированных машин (20 164), 14 танков (9700), два средства ПВО (1034) и одну РСЗО (125) ВС РФ.

Были сбиты еще 178 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 21 625). Также сожжено 116 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 33 056), четыре – спецтехники (3681) оккупантов.

С начала полномасштабной войны Силы обороны сбили 3006 крылатых ракет, 369 самолетов и 331 вертолет, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы ГУР на Запорожье ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм Осетия" Сергея Мельникова. Воины расчета FPV подразделения "Кракен" получили информацию о маршруте и графике передвижения оккупанта – и устроили засаду, ударив по его авто.

При этом в Курской области РФ "задвохсотился" сербский наемник Братислав Живкович с позывным "Кома". Фанат Кремля принимал участие в агрессии против Украины с 2014 года.

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