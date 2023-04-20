'В свои 18 лет решил взять оружие в руки': защитник Украины рассказал о бое с врагом под Бахмутом на расстоянии восьми метров. Видео

Боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на базе подразделения теробороны "Азов", с позывным "Малый" в свои 18 лет не побоялся пойти на ближний контакт с врагом. Он в восьми метрах от окопа "вагнеровцев" под Бахмутом ранил оккупанта, а затем, вероятно, и уничтожил его.

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В своем подразделении юный воин – оператор-наводчик, но умеет работать с ручным противотанковым гранатометом, с которого и обезвредил врага. Рассказ защитника опубликовал на YouTube журналист Юрий Бутусов (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На вопрос, как в 18-ь можно себя подготовить к ближнему контакту с врагом, а тем более решиться ликвидировать его, парень ответил, что хладнокровно отнесся к ситуации.

"Вот я вижу его – лицо, каску. Подумал, чувак, надо тебя поскорее уничтожить, чтобы тебя здесь не было, потому что ты на моей земле", – отметил он.

Защитник говорит, что позиция захватчиков была в восьми метрах от их. Оттуда враг обстреливал наших воинов. Когда "Малый" увидел, как один из окупантов нацелился на них, долго не раздумывал: подождал, пока товарищ отстреляется из РПГ, схватил его и сам выстрелил у врага.

"Попал ему в тело, он упал в блиндаж. Слышал крики того россиянина, что ему плохо и надо его оттуда забирать. Но я не стал отпускать, подполз к окопу и забросил им гранаты. Их вещи разлетелись на ветки. Когда я это увидел, то понял, что поступил правильно", – поделился юный воин.

По его словам, когда обстрел немного стих, он заметил, как раненый российский солдат смотрел в его сторону, а затем начал стрелять. "Малый" снова сбросил на врага выстрел из РПГ – момента ликвидации он не видел, но в дальнейшем этого россиянина больше не замечал.

Боец 3-й ОШБр подчеркнул, что еще раньше хотел пойти на фронт, но не было таких возможностей. Он присоединился к рядам ВСУ, как только стал совершеннолетним – решил взять оружие в руки и уничтожать оккупанта. Рассказывает, что его мотивация двойная, поскольку родом из Запорожской области – мечтает освободить родной край от врага.

"У меня много друзей и знакомых воюют, некоторых уже нет. Поэтому есть большое желание за них отомстить. Сейчас, когда мне 18 лет, я спокойно могу участвовать в боевых действиях", – признался "Малый".

Как сообщал OBOZREVATEL, боец 92-й ОМБр им. Ивана Сирко Руслан Зубарев с позывным "Хищник" в ближнем бою уничтожил нескольких оккупантов и их БМП-2. Видео того, как он отбивал врага, назвали "самым зрелищным боем 2023 года".

За проявленное мужество воин получил отличие от главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного – "Золотой Крест" и наградное оружие.

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