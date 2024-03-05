В течение февраля украинские БПЛА нанесли по России минимум 309 ударов: в сети посчитали последствия

В феврале 2024 года страна-агрессор Россия подверглась по меньшей мере 309 атакам беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов прилетало по приграничной Белгородской области РФ.

Такими данными поделился Telegram-канал ASTRA. Проект на основе информации из открытых источников подсчитал, сколько дроновых атак по территории РФ было совершено за прошлый месяц.

Белгородская область – минимум 219 БПЛА-атак. 106 из них закончилось неудачно – дроны либо попали мимо цели, либо упали. 60 дронов сбиты ПВО, РЭБом или другими средствами. В ходе 14 атак повреждены вышки связи. Также повреждения получили минимум 11 единиц спецтехники, используемых для строительства укреплений на границе с Украиной.

ASTRA заявляет, что попадания были по четырем объектам военного назначения и восьми – "гражданского". Ранено минимум семь военнослужащих МО РФ. РосСМИ сообщали о гибели еще трех человек – они были одеты в камуфляж, но установить точно, являются ли они военными или строителями, не удалось). Еще шесть людей ранено, большая часть из которых – работники, строящие фортификации.

Брянская область – 35 атак беспилотников. Предварительно, 26 из них сбиты, семь промахнулись, не причинив вреда и разрушений. Поврежден один военный объект противника, один оккупант ранен.

Курская область – 25 атак. 15 дронов промахнулись, шесть были сбиты. Ранен минимум один военнослужащий РФ. ASTRA пишет о повреждении одного "гражданского" объекта. Два беспилотника попали по нефтебазе "Полевая", там горели резервуары с дизельным топливом.

Краснодарский край – семь атак. Два БПЛА промахнулись, четыре сбиты. Один попал в трубопровод на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

Волгоградская область – атакована БПЛА в февраое шесть раз. Один дрон промахнулся, еще один сбит ПВО. Четыре попали в НПЗ "Лукойл" и вызвали большой пожар.

Тульская область – шесть дроновых атак. Три беспилотника промахнулись, два были сбиты. Один повредил опору ЛЭП.

Калужская область – шесть атак. Все беспилотники были сбиты в районе аэродрома "Шайковка".

Воронежская область – два БПЛА промахнулись, один сбит.

Орловская область – два дрона промахнулись.

Липецкая область – одна атака беспилотника. Удар пришелся по "Новолипецкому металлургическому комбинату", что вызвало крупный пожар.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 5 марта БПЛА атаковали Губкинскую нефтебазу в селе Долгое Белгородской области РФ. На объекте был пожар.

– Источники нашего издания в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили атаку по нефтебазе противника. По их данным, огонь охватил один из резервуаров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!