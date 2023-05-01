В течение недели враг имел успех на определенных участках фронта, но ВСУ вернули позиции, – Маляр

Российские войска в течение недели (с 24 по 30 апреля) имели незначительное продвижение на некоторых участках фронта в Донецкой области. Однако защитники Украины вернули утраченные позиции.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своем канале в Telegram в воскресенье, 30 апреля. Она отметила, что наступление оккупационной армии России продолжается в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Бахмут и Марьинка все еще остаются самыми напряженными точками на передовой. В Бахмуте продолжаются ожесточенные противостояния украинских военных с российскими оккупантами. Россия бросила за захват города почти все силы, однако успеха не имеет.

Силы обороны нашей страны отражают многочисленные атаки врага, а на некоторых участках устраивают контратаки.

"Оборона Бахмута с возложенными на нее военными задачами справляется", – подчеркнула Маляр.

Заместитель главы оборонного ведомства также рассказала, что на Лиманском направлении вражеские войска России периодически снижают активность из-за неудач.

Что касается юга Украины, то там, во временно захваченных украинских регионах, враг занял оборонительные позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ отметили, что армия государства-террориста России продолжает попытки наступления на Донбасс. Но Силы обороны дают отпор врагу. За последний день широкомасштабного вторжения наши защитники отбили 20 атак врага.

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