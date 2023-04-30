Армия РФ продолжает попытки наступления на Донбассе: Силы обороны отразили 20 атак врага – Генштаб

В Украине уже четыреста тридцать первые сутки идет кровопролитная российская война. Несмотря на свои огромные потери, армия государства-террориста продолжает попытки наступления на Донбассе. Но Силы обороны дают отпор врагу. В течение последнего дня широкомасштабного вторжения наши защитники отразили 20 атак врага.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 30 апреля. РФ продолжает наносить удары, совершать обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам и применять тактику террора против нашей страны (чтобы просмотреть карту боевых действий, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня противник нанес 2 ракетных удара по городам Краматорск и Константиновка. Также в течение суток нанес 15 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – сказано в сообщении.

Войска РФ продолжают сосредотачивать свои основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Подразделениями сил обороны Украины в течение суток были отражены более 20 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники стойко держат оборону", – заявили в Генштабе.

– На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Однако на территории сторонника РФ – республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения врага.

– На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенное количество войск в приграничных с Украиной районах РФ. В течение суток вражеские авиационные удары были нанесены по населенным пунктам Красный Хутор Черниговской области и Середина-Буда Сумской области. Там повреждены частные дома. Кроме того, армия РФ совершила минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Николаевка, Галагановка, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Дружба, Бачевск Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Красное, Волчанск, Лошаково на Харьковщине.

– На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Но артиллерийским и минометным обстрелы страны-агрессора подверглись Каменка, Красное Первое, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

– На Лиманском направлении войска РФ из артиллерии обстреляли Невское, Диброву, Белогоровку Луганской области, Колодцы, Верхнекаменное, Спирное и Раздолевку Донецкой области.

– На Бахмутском направлении враг продолжает наступать, идут бои в самом городе-крепости. Кроме того, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. От обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Дилиевка, Северное, Железное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

– На Авдеевском направлении противник пытался наступить в районах пунктов Авдеевка и Первомайское Донецкой области, но успеха не имел. При этом совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Водяное и Первомайское.

– На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении в течение суток враг тоже не наступал, но обстрелял Угледар, Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву Донецкой области.

–На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ продолжает обороняться. В течение суток враг совершил обстрелы таких населенных пунктов, как Времовка, Бурлацкое, Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области, а также город Херсон. Кроме того, был нанесен авиационный удар по населенному пункту Кизомис Херсонской области.

"Местным больницам временно оккупированного Луганска все труднее справиться с растущим количеством раненых. Для лечения и реабилитации российских военных в город недавно из московской области прибыла группа медицинских работников, в частности хирурги. Официальная цель приезда – обмен опытом и помощь медицинским учреждениям Луганска. В последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных в армию России жителей Луганска и его окрестностей составляют около 70 человек в день", – сообщили в Генштабе

Для того, чтобы скрыть потери от народа, ритуальным службам поручено пускать на похороны не больше 6 человек. Кроме того, власти РФ вынуждают проводить кремацию вместо традиционного захоронения.

"Авиация Сил обороны в сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, а также живой силы, состав боеприпасов, 2 района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр оккупантов. Поддерживайте Вооруженные Силы! Победим! Слава Украине!" – заявили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ сообщил, что Украина приблизилась к новой волне войны, когда именно ее армия способна перехватить инициативу у оккупантов.

Глава государства считает, что когда Силы обороны приблизятся к административным границам Крыма, российские захватчики будут убегать с полуострова.

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