В Тернополе простились с пластуном и военным Николаем Погорелым, погибшим на Курщине: фото и видео

В Тернополе в воскресенье, 8 сентября, простились с украинским защитником Николаем Погорилым. Герой пал 4 сентября во время боев в Курской области, ему навсегда осталось 39.

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Кадры прощания с воином были опубликовали местные СМИ. Провести в последний путь защитника пришли его близкие, побратимы и обычные горожане.

Люди стояли на коленях, встречая колонну "На щите" с телом павшего Героя.

Николай Погорилый родился 24 января 1985 года в городе Бешкек (Кыргызстан), был жителем Тернополя. Его отец, кадровый офицер Игорь Погорилый, погиб в Афганистане в возрасте 33 лет.

Воспитанник "Пласта", как и его сестра Зоряна Удич. Пластовую присягу принял в 1999 году у могилы Украинских сечевых стрелков. Также увлекался кикбоксингом, рассказали

Окончил 21-ю школу Тернополя, Тернопольский национальный экономический университет по специальности юрист. Возглавлял студенческий парламент университета.

До 2018 года был женат, у сына Игоря 2009 года рождения.

Работал юристом финансового управления Тернопольской ОГА. Впоследствии являлся заместителем начальника отделения исполнительной дирекции Фонда соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Тернополе.

Военным стал в возрасте 33 лет. Второй раз подписал контракт 30 января 2022 года с 44 отдельной артиллерийской бригадой имени гетмана Даниила Апостола.

Во время полномасштабного российского вторжения являлся оператором-топогеодезистом самоходного артиллерийского взвода самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона.

Погиб ночью 4 сентября 2024 во время выполнения боевого задания в результате артиллерийского обстрела противника по огненным позициям артиллерийского взвода вблизи села Погребки Суджанского района Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, о гибели Николая Погорелого сообщили в "Пласте" 5 сентября. Николай Погорилый был активным членом национальной скаутской организации еще с детских лет.

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