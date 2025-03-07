В Торецке оккупанты начали активно использовать мотоциклы для перемещения личного состава: в ОТГ 'Луганск' рассказали о ситуации

В Торецке российские войска начали активно использовать для перемещения личного состава мотоциклы. Украинские воины фиксируют десятки единиц такой техники.

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Также возросло количество артиллерийских обстрелов, преимущественно враг применяет минометы. Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире "Общественное Студия".

Мотоциклы для оккупантов стали фактически одноразовым средством передвижения, ведь их мгновенно уничтожают Силы обороны. Так что мотоциклов в лучшем случае хватает для того, чтобы доехать до запланированной точки назначения.

Кроме Торецка, где зафиксировано более 20 единиц мототехники, для перемещения личного состава активно используют мотоциклы россияне и на Северском направлении.

"Противник понял, что технику он уже может терять и в районе Пивничного, потому начинает активнее применять к центру самого города (Торецка. – Ред.)". Также добавилась артиллерийская составляющая, что говорит о том, что подкрепление от 150-й дивизии действительно прибыло на это направление", – отметил Запорожец.

По его словам, на Торецком направлении фиксируют более 150 артиллерийских обстрелов, преимущественно минометных.

"Противник отстает от своих политических планов по захвату города", – добавил военнослужащий.

Представитель ОТГ "Луганск" напомнил, что активная фаза боев за Торецк началась с августа 2024 года, когда войска РФ привлекли авиацию и активно штурмовали. В один из дней захватчики сбросили на город 68 КАБов.

Запорожец также рассказал, что около 13 тысяч военнослужащих РФ были задействованы в боях на направлении, на сегодняшний день около 12 тысяч были уничтожены.

"То есть составляющая этой группировки, уже можем говорить, приближается к тому, что один раз уже была уничтожена. Добавились другие люди, другие работники, другие контрактники, которые продолжают совершать там наступательные и штурмовые действия", – сказал спикер.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что у ВСУ есть успехи в Торецке. Тем временем россияне продолжают наступательную операцию на Курщине.

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